TSV 1860: Sechzger machen Fans mit Adventsbesuchen glücklich

Die Spieler und Trainer des TSV 1860 haben bei den vorweihnachtlichen Fanklubbesuchen die Löwenherzen wieder einmal höherschlagen lassen.

München - Alle Jahre wieder und immer wieder ein absolutes Highlight für die Fanklubs des TSV 1860: die vorweihnachtlichen Besuche der Löwen-Kicker und -Trainer. Auch in diesem Jahr durften diese natürlich nicht fehlen. Und so schwärmten die Löwen pünktlich zum dritten Advent aus. Sechzig-Trainer Michael Köllner machte sich auf in seine Heimat, die Oberpfalz. Dort stattete der Fuchsmühler den Burgstall-Löwen einen Besuch ab.

Morgalla und Wein stimmen Weihnachtslieder in Pfarrkirchen an

Köllners Co-Trainer Stefan Reisinger zog es nach Bayerbach. Beim dort ansässigen Fanklub musste sich der 41-Jährige einem blauen Sechzig-Nikolaus stellen. Auch Shootingstar Leandro Morgalla und Daniel Wein ließen einige Löwen-Herzen mit ihrem Besuch höherschlagen. Auf der Weihnachtsfeier der Stausee-Löwen in Pfarrkirchen diskutierten die beiden Sechzig-Profis mit den Anhängern und stimmten Weihnachtslieder an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Lex besucht Moosburger Löwen

Eine kurze Reise durfte Routinier Stefan Lex antreten. Der Eittinger musste nicht einmal 20 Kilometer fahren, um die Moosburger Löwen zu besuchen. Dort freute sich vor allem der Vorstand des Fanklubs auf Lex. Dieser hatte sich den 33-Jährigen zuvor wegen seines "bayrischen Dialekts" gewünscht. Anschließend bekam Lex als Geschenk eine Kiste "Aufstiegswein".

Löwen starten Vorbereitung auf die Rückrunde

Mit der besinnlichen Vorweihnachtszeit dürfte jetzt aber erstmal Schluss sein. Michael Köllner und seine Löwen starten heute nämlich mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Denn wenn es am 14. Januar gegen den SV Waldhof Mannheim geht, wollen die Münchner wieder voll da sein, um die Sieglosserie von vier Spielen zu beenden.