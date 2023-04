TSV 1860 redet Leistung schön: Doch Löwen so schlecht wie noch nie in der 3. Liga

Der TSV 1860 blickt trotz erneuter Pleite optimistisch nach vorne. Die Zahlen sprechen aber aktuell gegen die Löwen.

München - "Wir müssen uns nicht verstecken oder schämen für die Leistung", sagte Torhüter Marco Hiller nach dem Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden. Auch Jesper Verlaat zeigte sich mit dem Auftritt seiner Löwen zufrieden: "Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht."

Man könnte meinen, der TSV 1860 hätte beim Tabellenzweiten aus Hessen am Samstagnachmittag irgendetwas Zählbares mitgenommen. Doch die Realität schaut anders: Beim Aufstiegskandidaten verloren die Sechzger mit 0:2 (0:1). Es war bereits Saisonniederlage Nummer zwölf!

Debütsaison in der 3. Liga 2018/19: Zwar nur 44 Punkte, aber Abstand nach oben geringer

Zehn Punkte fehlen mittlerweile auf den DFB-Pokal-Platz – das Minimalziel der Sechzger. Die Bilanz nach dem 32. Spieltag ist so schlecht wie noch nie in der 3. Liga: Mit 46 Punkten liegen die Löwen im tristen Tabellenniemandsland auf Platz acht.

Lediglich in Sechzigs Debütsaison in Deutschlands dritthöchster Spielklasse war die Punkteausbeute zu diesem Zeitpunkt mit 44 Zählern geringer. Dennoch lagen die Löwen in der Spielzeit 2018/2019 auf Platz sechs mit neun Zählern Rückstand auf den begehrten Rang vier, der zur Pokal-Teilnahme berechtigt.

Saison 2020/21: 1860 mit 57 Punkten nach 32 Spieltagen

In den Spielzeiten 2019/20 und 2021/22 hatten die Sechzger nach dem 32. Spieltag jeweils 49 Zähler auf dem Konto. Im Frühjahr 2020 bedeutete dies zwar ebenfalls nur Tabellenplatz acht, in einer extrem ausgeglichenen Liga fehlten aber nur zwei Zähler zur DFB-Pokal-Qualifikation. Vergangenes Jahr hatte Sechzig zu diesem Zeitpunkt Rang fünf inne, mit einem Zähler Rückstand auf Platz vier.

Die punktemäßig mit Abstand beste Saison bis zu diesem Zeitpunkt spielten die Löwen 2020/21. Stolze 57 Punkte holten die Sechzger in den ersten 32 Spieltagen und lagen damit auf dem DFB-Pokal-Platz. Diesen hatten sie genauso wie im vergangenen Jahr auch zum Saisonende inne. Im Sommer 2020 qualifizierte sich 1860 über den Gewinn des Toto-Pokals für die erste Runde des DFB-Pokals. Diese Chance haben die Sechzger mit der Pokal-Pleite gegen den Regionalligisten Illertissen (0:1) im vergangenen September bereits verspielt. Auch der Weg über die Liga dürfte in diesem Jahr schwierig werden...