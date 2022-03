TSV 1860: Obacht! Ex-Transfer-Flirt Pascal Sohm kommt immer besser in Fahrt

Beim Spitzenspiel in Mannheim muss die Elf von Michael Köllner auf Winter-Neuzugang Pascal Sohm besonders aufpassen, der immer besser in Fahrt kommt. Auch der TSV 1860 war wohl am Stürmer interessiert.

20. März 2022 - 08:58 Uhr | AZ

An ihm waren wohl auch die Löwen interessiert: Pascal Sohm (r.). © imago images / pmk