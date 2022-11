TSV 1860: Morgalla und Wörl debütieren für die U19-Nationalmannschaft

Leandro Morgalla und Marius Wörl sind erstmals für die deutsche U19-Nationalmannschaft aufgelaufen. Die beiden Talente des TSV 1860 wurden beim Vier-Nationen-Turnier auf Malta eingewechselt.

München - Leandro Morgalla und Marius Wörl haben den nächsten Schritt in ihrer noch jungen Karriere gemacht. Die beiden Junglöwen durften am Mittwoch beim Vier-Nationen-Turnier auf Malta gegen Polen erstmals für die U19-Nationalmannschaft auflaufen.

Der 18-jährige Morgalla wurde zur Halbzeit für den Hoffenheimer Joshua Quarshie eingewechselt. Wörl (18) durfte ab der 85. Minute ran, er kam für Umut Tohumcu (ebenfalls TSG Hoffenheim). Das Team von U19-Nationaltrainer Guido Streichsbier setzte sich gegen die Polen souverän mit 3:0 durch. Am kommenden Samstag geht es gegen Gastgeber Malta, am Dienstag darauf gegen Portugal.

Frisch gebackener U19-Nationalspieler: Marius Wörl © IMAGO / Ulrich Wagner

Morgalla ist bereits Stammspieler – auch Wörl etabliert sich bei den Profis

Morgalla und Wörl hatten bereits in den vergangenen Wochen beim TSV 1860 in der 3. Liga mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Morgalla zählt unter Trainer Michael Köllner zum Stammpersonal und kommt in dieser Saison bereits auf 14 Ligaspiele. Der Innenverteidiger hatte zuvor schon fünf Einsätze für die U18-Nationalmannschaft absolviert.

Wörl hat sich im Laufe der ersten Halbserie ebenfalls in der ersten Mannschaft der Löwen etabliert. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt in dieser Saison auf sechs Drittliga-Spiele, vier Mal stand er von Beginn an auf dem Platz.