TSV-1860-Mittelfeldspieler Tim Rieder über Comeback: "Geht nur noch um Feinschliff"

Beim Fansfest des TSV 1860 äußert sich Mittelfeldmotor Tim Rieder zu seiner Rückkehr auf den Platz. Auch ist der 29-Jährige sehr zufrieden mit den Neuzugängen der Giesinger.

München - Es ist für viele Löwen-Anhänger ein echtes Highlight vor dem Saisonstart: Das Fanfest des TSV 1860. So war es auch in diesem Jahr. So konnten die Anhänger der Münchner zahlreiche Autogramme von den Sechzig-Kickern abstauben und wurden Zeuge der Präsentation des neuen Heimtrikots. Nach dem obligatorischen Mannschaftsfoto ließ es sich Mittelfeldakteur Tim Rieder nicht nehmen, ein paar Worte zum neuen Löwen-Leiberl zu sagen.

Rieder fällt zum Liga-Auftakt gegen Mannheim aus

"Es fühlt sich sehr schön an. Ich glaube in dem Trikot können wir eine erfolgreiche Saison spielen", erklärte der Dachauer. Auch äußerte sich Rieder zu seinem Comeback. Dabei gab er zu verlauten, dass der erste Spieltag gegen Waldhof Mannheim noch zu früh komme. Dennoch fühlt er sich mittlerweile wieder fit. "Es geht jetzt nur um den Feinschliff", sagte der 29-Jährige.

Rieder über Saison 2023/24: "Wollen einfach von Spiel zu Spiel schauen"

Mit Blick auf die neue Saison sagte Rieder: "Wir wollen gut in die Saison starten. Das Hauptaugenmerk ist jetzt auf dem Mannheim-Spiel. Dann wollen wir einfach von Spiel zu Spiel schauen und nicht irgendeine Prognose jetzt vor der Saison abgeben." Auf die Frage, ob der TSV 1860 für eine erfolgreiche Spielzeit noch einen Stürmer verpflichten sollte, hatte Rieder eine klare Antwort parat: "Gerne."

Präsentierten den Fans das neue Heimtrikot: Die Löwen-Kicker um Tim Rieder (l.). © Augenklick/sampics

Insgesamt ist der Mittelfeldakteur aber mit den bisherigen Neuzugängen mehr als zufrieden: "Super Charaktere. Ich glaube, dass wir als Mannschaft immer besser zusammenwachsen und bis jetzt macht es richtig Spaß mit den Jungs zu arbeiten."

Daran gilt es jetzt anzuknüpfen, denn das Ziel ist klar: "Wir wollen eine Familie werden, dass man während der Saison auch schwierige Phasen durchsteht." Gelingt das, steht einer erfolgreichen Löwen-Saison nichts im Weg.