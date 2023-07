Klassisch gehalten: TSV 1860 präsentiert neues Heimtrikot auf dem Fanfest

Der TSV 1860 hat im Rahmen des Fanfests am Sonntag das neue Heimtrikot für die Saison 2023/24 offiziell vorgestellt. Löwen-Investor Hasan Ismaik äußerte sich anschließend zum neuen Sechzig-Leiberl auf Twitter.

München - Für die Anhänger des TSV 1860 hat das Warten ein Ende. Beim Fanfest am Sonntag präsentierten die Löwen-Spieler endlich das neue Heimtrikot für die kommende Saison. Kurze Zeit später ließ es sich auch Sechzig-Investor Hasan Ismaik nicht nehmen, das neue Dress der Münchner auf seinem Twitter-Account zu veröffentlichen.

Ismaik über neues Heimtrikot: "Sehr gelungenes Design"

Dazu schrieb der Jordanier: "Ich freue mich euch das neue Heimtrikot des TSV 1860 München zu präsentieren. Ein sehr gelungenes Design wie ich finde!" Das Design erinnert ein wenig an das Heimtrikot der Saison 2021/22. Neben den Senkrechtstreifen in Blau und Weiß hat das Trikot einen blauen Querbalken.

Auswärtstrikot stieß bei Sechzig-Fans auf hohes Interesse

Das Auswärtstrikot und das Ausweichtrikot für die Spielzeit 2023/24 hatte der TSV 1860 bereits in den vergangenen Wochen vorgestellt. Während das neue Auswärtstrikot bei den Anhängern der Münchner auf hohes Interesse stieß, hielt sich die Euphorie für das dritte Trikot eher in Grenzen. Wie das Fazit für die neuen Heimtrikots ausfällt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.