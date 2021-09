TSV 1860: Mitgliederversammlung wird am 24. Oktober nachgeholt

Nachdem die Mitgliederversammlung des TSV 1860 coronabedingt verschoben werden musste, steht nun ein Nachholtermin fest.

Die diesjährige Mitgliederversammlung des TSV 1860 findet am 24. Oktober statt.

München - Die Mitgliederversammlung des TSV 1860 wird am 24. Oktober in der Konzerthalle Zenith nachgeholt. Dies teilt der Klub in der aktuellen Ausgabe der Mitgliederzeitschrift mit. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl eines neuen Verwaltungsrates.

Bis zum 17.09. können Anträge eingereicht werden

Anträge für die Mitgliederversammlung können bis Freitag kommender Woche (17. September) eingereicht werden. Möglich ist dies entweder persönlich an der Grünwalder Straße, per Post, Fax oder E-Mail.

Alle rechtzeitig eingegangenen und formal korrekten und zugelassenen Anträge werden vor der Versammlung auf der Homepage des Vereins (www.tsv1860.org) veröffentlicht und liegen zudem zu den Geschäftszeiten (Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr) auf der Geschäftsstelle, Grünwalder Straße 114, im Büro von Ekkehardt Krebs zur Einsicht aus. Sie werden auf der Versammlung im Rahmen der Tagesordnung behandelt.