TSV 1860: Michael Köllner bestätigt Wunsch nach Neu-Löwe  "Aber wir haben keine Ölquelle"

1860-Trainer Michael Köllner bestätigt Transfer-Wunsch und dementiert bei Pascal Sohm. Wird’s Meris Skenderovic?

München – Pascal Sohm, Petar Sliskovic, Selim Telalovic: Zuletzt haben einige Stürmer den Verein gewechselt, die der TSV 1860 als Ersatz für den ausrangierten Sascha Mölders hätte gut gebrauchen können.

Beim 30-jährigen Sohm ist sogar überliefert, dass 1860-Trainer Michael Köllner Interesse zeigte. Pikant: Nachdem Sohm nach seinem jüngsten Wechsel von Zweitligist Dynamo Dresden zu 1860-Konkurrent Waldhof Mannheim auch Gespräche mit dem TSV andeutete, stellt Köllner klar: Zwischen Sechzig und Sohm lief nichts - zumindest nicht zuletzt!

Wechselt Meris Skenderovic zum TSV 1860?

"Ich habe mit Sohm kein Gespräch geführt. Im letzten Jahr haben wir uns mit ihm befasst", sagte Köllner am Freitag: "Es war jetzt nicht oberste Priorität, den Spieler zu holen. Wie Sohm auf seine Sichtweise kommt, weiß ich nicht" Heißt: Der Torjäger war ein Kandidat, aber nicht aktuell.

Von Schweinfurt zu Sechzig? Stürmer Skenderovic. © IMAGO / Beautiful Sports

Bleibt die Frage: Schlägt 1860 anderweitig zu? Köllner ehrlich: "Ich habe sportliche Wünsche, keine Frage." Aber ein Winter-Transfer sei "ein kaufmännisches Thema." Wie wär‘s mit Meris Skenderovic? Der 23-jährige Montenegriner von Regionalligist FC Schweinfurt 05 ist der letzte verbleibende Kandidat der gehandelten Angreifer, die im Winter noch nicht den Klub getauscht haben.

Köllner: "Muss immer alles bezahlbar sein"

Was Köllner dazu sagt? "In erster Linie muss immer alles bezahlbar sein. Wenn man jetzt jemand aus der Vereinsführung fragt, würde der fragen, womit man ihn denn bezahlen will".

Skenderovics Vertrag läuft noch bis Sommer, es wäre also eine Ablöse fällig. Köllner in Anlehnung an ein kürzliches Zitat von FCB-Trainer Julian Nagelsmann: "Auch bei uns gibt es keine Ölquelle, die sprudelt." Könnte also schwierig werden.