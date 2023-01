TSV 1860: Michael Glück wechselt auf Leihbasis zum KSV Hessen Kassel

Nach seiner Vertragsverlängerung beim TSV 1860 wird Innenverteidiger Michael Glück direkt an den KSV Hessen Kassel verliehen.

München - Das ging schnell: Am Mittwoch verlängerte Innenverteidiger Michael Glück seinen Vertrag beim TSV 1860, tags darauf wurde er schon in die Regionalliga Südwest zum KSV Hessen Kassel verliehen. Dies teilten die Löwen am Donnerstag mit.

Michael Glück erhält Spielpraxis auf höherem Niveau

"Nach der Vertragsverlängerung war es der logische Schritt, Michael nun mehr Spielpraxis auf gehobenem Niveau zu geben", sagt Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel: "Da wir derzeit auf seiner Position in der Innenverteidigung sehr stark besetzt sind, ist eine Leihe nach Kassel die beste Option für Spieler und Verein." Die Leihe läuft bis zum Saisonende.

Der 19-jährige Österreicher wechselte 2018 ins Nachwuchsleistungszentrum der Löwen. In der laufenden Saison kommt er auf einen Einsatz in der 3. Liga sowie vier weitere im Toto-Pokal. Noch läuft er überwiegend für die zweite Mannschaft in der Bayernliga auf, für die er in der laufenden Spielzeit elf Mal auf dem Platz stand.

Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel und Innenverteidiger Michael Glück bei der Vertragsunterzeichnung. © TSV 1860

TSV 1860 verlängert mit Michael Glück: Vertragslaufzeit unbekannt

"Ich bin seit 2018 beim TSV 1860 München und fühle mich hier sehr wohl. Daher freut es mich sehr, den nächsten Schritt in meiner Karriere machen zu dürfen und meinen Vertrag bei den Löwen zu verlängern", schwärmte Glück nach der Verlängerung. Wie lange der neue Kontrakt läuft, teilte der Verein wie üblich nicht mit.