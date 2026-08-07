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TSV 1860 meldete "ausverkauft": Darum waren dennoch einzelne Tickets für die Heimpremiere verfügbar

Das Spiel des TSV 1860 gegen den FC Augsburg II ist ausverkauft. Dennoch waren zwischenzeitlich nochmal Tickets verfügbar.
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Ist im ersten Heimspiel gegen den FC Augsburg II ausverkauft: Das Grünwalder Stadion.
Ist im ersten Heimspiel gegen den FC Augsburg II ausverkauft: Das Grünwalder Stadion. © IMAGO

Der TSV 1860 startet mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg II am Freitag (19 Uhr, im AZ-Liveticker) auch im heimischen Grünwalder Stadion in die Regionalliga-Saison 2026/27.

Polizei stuft Partie als Risikospiel ein

Dabei verwunderte einige Fans, dass die Giesinger das Sechzgerstadion bereits als "ausverkauft" meldeten und dennoch einzelne Tickets verfügbar waren. Die Erklärung: Die Auswärtsfans des FCA hatten nach AZ-Informationen 200 Karten zurückgegeben, die 1860 für Heim-Fans in den Verkauf gab – und wenig später alle 15.000 Tickets abgesetzt hatte.

Da beide Fanlager allerdings eine gewisse Rivalität pflegen, stuft die Polizei die Partie als Risikospiel ein. "Beide Fanlager sind sich nicht freundlich gesinnt", sagt ein Polizeisprecher. Im Juli 2025 hatten sich Fans des TSV 1860 eine Schlägerei mit Anhängern des FC Augsburg und des österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau geliefert. Damit am Freitag alles in geordneten Bahnen abläuft, wird im Grünwalder Stadion beim Spiel gegen den FC Augsburg II daher lediglich Leichtbier ausgeschenkt. 

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