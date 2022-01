TSV 1860 live: Löwen-Duell gegen Eintracht Braunschweig im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntagnachmittag spielt der TSV 1860 München gegen Eintracht Braunschweig. So können Sie das Spiel live verfolgen.

Am Sonntagnachmittag geht es für die Löwen gegen Eintracht Braunschweig. (Symbolbild)

München - Nach der Absage der ersten Rückrundenspiele auf Grund des Corona-Ausbruchs beim TSV 1860 und dem knappen Sieg über Viktoria Köln steht nun das Spiel im Grünwalder Stadion gegen Eintracht Braunschweig an. AZ zeigt, wie Sie die Löwen live sehen können.

Die Niedersachsen liegen aktuell bei zwei Spielen weniger vier Zähler vor der Elf von Michael Köllner, konnten aber aus den letzten drei Partien nur vier Punkte holen.

Anpfiff in München ist am Sonntag (6. Februar) um 13 Uhr! So können Sie das Duell gegen Braunschweig live verfolgen:

TSV 1860 live: Duell gegen Braunschweig im Free-TV?

Vereinzelt übertragen die öffentlich-rechtlichen Programme ausgewählte Partien der 3. Liga live im Free-TV – nicht so die Partie des TSV 1860 gegen Eintracht Braunschweig. Das Löwen-Duell wird nur im Pay-TV gezeigt.

TSV 1860 live bei Magenta Sport

Wie sämtliche Drittliga-Spiele können Fans auch das Duell zwischen dem TSV 1860 und Eintracht Braunschweig live beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport verfolgen. Möglich ist ein Stream unter anderem via Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV. Die Übertragung beginnt um 12.45 Uhr.

Sechzig gegen Braunschweig im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Köln können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.