TSV 1860: Kryptischer Jacobacci lässt bezüglich Neuzugängen aufhorchen

Mit dem dritten Platz lief das Blitzturnier für den TSV 1860 suboptimal. Maurizio Jacobacci hofft daher auf Neuzugänge.

Unterhaching – Das Blitzturnier im Unterhachinger Sportpark lief alles andere als optimal für den TSV 1860. 0:3 gegen den 1. FC Nürnberg, 0:1 gegen die Gastgeber. Letzter Platz im Turnier. Zwar zeigte sich Trainer Maurizio Jacobacci optimistisch, dass die Probleme in absehbarer Zeit behoben werden können. Er ließ jedoch auch bezüglich Neuzugängen aufhorchen.

Kryptischer Jacobacci: "Es fehlt noch der ein oder andere"

Der Löwen-Coach gab sich in der Mixed Zone größte Mühe, das Wort Neuzugang nicht zu erwähnen und schaffte es gerade noch: "Die Mannschaft ist fast komplett. Es fehlen noch…sag ich jetzt nicht, wie viele. Also, es fehlen noch, es fehlt noch der ein oder andere." Auch die Verpflichtung eines weiteren Verteidigers schloss Jacobacci nicht explizit aus: "Wir wissen schon noch, was wir machen wollen. Aber wir müssen das Richtige machen."

Vor allem aber soll noch ein Stürmer als Ersatz für Fynn Lakenmacher kommen. Jacobiacci bezeichnete Patrick Hobsch, der für Haching den Siegtreffer gegen den TSV 1860 erzielte, als "interessant". Der 28-Jährige habe bewiesen, dass er Tore schießen kann.

Das Problem sei allerdings die Vertragssituation. "Wir wissen alle, dass sich der Vertrag von Hobsch durch den Aufstieg um ein Jahr verlängert hat. Von daher: Wir können uns keine Spieler leisten, die unter Vertrag stehen."

Neuzugänge müssen auch passen: "Wenn wir den Richtigen gefunden haben, wird er hinzustoßen"

Bei den Personalien an sich zeigt sich Jacobacci allerdings pragmatisch: "Wenn wir den Richtigen gefunden haben, wird er hinzustoßen. Wenn nicht, werden wir mit diesem Team arbeiten, das jetzt im Moment zur Verfügung steht und versuchen dann, bereit zu sein für das erste Spiel gegen Waldhof Mannheim."