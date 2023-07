Doppel-Pleite in Haching: Löwen-Coach Jacobacci diagnostiziert "gedankliche Müdigkeit"

Der TSV 1860 verliert beide Spiele beim Blitzturnier in Unterhaching. Trotzdem blick Löwendompteur Maurizio Jacobacci optimistisch auf den Start in der 3. Liga.

München - Zwei Spiele, zwei Niederlagen und kein einziges Tor. So lautet die Löwen-Bilanz beim Blitzturnier in Unterhaching. Kein Wunder also, dass Sechzig-Coach Maurizio Jacobacci mit der Leistung seiner Mannschaft nicht gerade zufrieden war. Der Italo-Schweizer sagte nach dem Turnier: "Was wir gesehen haben, war sicherlich gedankliche Müdigkeit."

Neuzugänge haben Spielidee von Jacobacci noch nicht verinnerlicht

Doch kurz vor dem Ligastart den Kopf in den Sand stecken, kommt für Jacobacci nicht in Frage. "Was nicht ist, kann noch werden. Wir hätten uns alle bessere Auftritte gewünscht, aber ich werde nicht in eine Depression reinfallen. Ich weiß, was meine Spieler in den letzten Wochen geleistet haben", so der 60-Jährige.

Auch brauchen die Neuzugänge um Morris Schröter und Niklas Tarnat noch Zeit, um die Spielweise von Jacobacci zu verinnerlichen. Denn vor allem bei der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg wurde immer wieder klar erkenntlich, dass die Laufwege noch nicht stimmten. Ähnliche Abstimmungsprobleme zeigten sich auch im Spiel gegen den Ball.

TSV 1860: Jacobacci blickt zuversichtlich auf Ligastart

Bis zum ersten Spieltag der Saison 2023/24 soll sich das aber ändern. Dementsprechend erklärte Jacobacci: "Wir haben noch zwei Wochen bis zum ersten Meisterschaftsspiel. Bis dahin werden wir ein anderes Gesicht zeigen. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher, weil wir gewisse Dinge noch einmal ansprechen werden und besser umsetzen werden."

Doch bevor am 5. August Waldhof Mannheim zum ersten Tanz der neuen Saison bittet, steht für die Giesinger ein weiteres Blitzturnier an. Nächstem Samstag trifft der TSV 1860 in Heimstetten auf den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach.