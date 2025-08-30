AZ-Plus

TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Stuttgart

Der TSV 1860 bleibt ungeschlagen – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen den VfB Stuttgart II.
Sigurd Haugen ließ das Grünwalder Stadion mit seinem späten Ausgleichtreffer förmlich explodieren.
Sigurd Haugen ließ das Grünwalder Stadion mit seinem späten Ausgleichtreffer förmlich explodieren. © IMAGO/Sven Leifer
Der TSV 1860 bleibt dank eines späten Ausgleichstreffers von Sigurd Haugen auch gegen den VfB Stuttgart II ungeschlagen. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe aus der Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Noten zu TSV 1860 gegen VfB Stuttgart II: Viele Vierer für glückliche Last-Minute-Löwen

