TSV 1860: Investor Hasan Ismaik zu Besuch in München

Zum ersten mal seit November 2019 ist Hasan Ismaik zu Besuch in München. Was genau hinter der Stippvisite des 1860-Investors steckt, ist noch unklar. Nach der Niederlage in Mannheim am Samstag hatte er seine "große Enttäuschung" kundgetan.

15. Januar 2023 - 15:22 Uhr | bl

Investor des TSV 1860: Michael Köllner (Archivbild) © imago images/Sven Simon