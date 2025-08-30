AZ-Plus

TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen Stuttgart

Der TSV 1860 hat seinen Job erledigt – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten gegen Stuttgart.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Löwen erkämpften sich am Samstag ein spätes Remis gegen den VfB Stuttgart II.
Die Löwen erkämpften sich am Samstag ein spätes Remis gegen den VfB Stuttgart II. © IMAGO/kolbert-press
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Dank eines späten Treffers von Sigurd Haugen erkämpft sich der TSV 1860 ein spätes Remis gegen den VfB Stuttgart II. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zu unserer Einzelkritik der Spieler des TSV 1860.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Chris_1860 am 24.08.2025 18:43 Uhr / Bewertung:

    Wenn man relativ schwach spielt und dennoch zum Schluß noch gut einwechseln und den Sieg ziehen kann, gibt dies das nötige Selbstvertrauen, geduldig zu bleiben um sich oben festzusetzen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.