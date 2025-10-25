AZ-Plus

TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen Energie Cottbus

Der TSV 1860 gewinnt auch das zweite Heimspiel unter Markus Kauczinski – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten gegen Energie Cottbus.
Der TSV 1860 jubelt über den Treffer zum 3:0 gegen Energie Cottbus.
Der TSV 1860 jubelt über den Treffer zum 3:0 gegen Energie Cottbus. © IMAGO/osnapix / Michael Titgemeyer

Zweiter Sieg im zweiten Heimspiel unter Markus Kauczinski: Der TSV 1860 gewinnt gegen Energie Cottbus mit 3:0. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zu unserer Einzelkritik der Spieler des TSV 1860.

 

11 Kommentare
Bitte beachten Sie, dass die Kommentarfunktion unserer Artikel nur 72 Stunden nach Veröffentlichung zur Verfügung steht.
  • Der Waise 1 am 25.10.2025 16:54 Uhr / Bewertung:

    Sasion Abhaken wenn wir 10 werden ist das ein Erfolg mit den Opas und voll Profis!🙈🙈🙈🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮☕️

  • Peterauslaim am 20.10.2025 09:17 Uhr / Bewertung:

    Wieder ein Glückssieg!
    Und schon wird wieder alles schön geredet.

  • Chris_1860 am 20.10.2025 11:49 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Peterauslaim

    Schmarrn, weder noch.

