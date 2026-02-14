TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen den TSV Havelse

Der TSV 1860 siegt erstmals im Jahr 2026. Beim TSV Havelse gewinnen die Löwen mit 5:0 – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Giesinger nach Schulnoten.

Der erste Dreier im Jahr 2026 für den TSV 1860! Die Löwen gewinnen beim TSV Havelse mit 5:0. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zur Einzelkritik des TSV 1860.