Der TSV 1860 gewinnt beim TSV Havelse mit 5:0. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski in der Einzelkritik.

Der TSV 1860 schießt sich aus der Krise, gewinnt mit 5:0 gegen den TSV Havelse. Die Münchner in der Einzelkritik.

Schifferl zeigt sein Wesen als Mentalitäts-Löwe

THOMAS DÄHNE - NOTE 3: Hielt im ersten Durchgang ein, zwei Bälle zuverlässig, ansonsten auf der Hannoveraner Pferdewiese als Ballverteiler gefordert. Ein Wackler nach der Pause, bei dem er aber wohl gefoult wurde.

RAPHAEL SCHIFFERL - NOTE 2: Das Kauczinski-Experiment, ihn draußen zu lassen, hatte sich zuletzt nicht ausgezahlt. Zeigte sein Wesen als Mentalitäts-Löwe, der Ball (und Gegner) verlässlich löschte.

MAX REINTHALER - NOTE 2: Der Abwehrchef berappelte sich von der Stuttgart-Pleite wieder und stand gegen Havelse wieder weitgehend sattelfest. Als es hinten zu langweilig wurde, bereitete er vorne per Kopf das 5:0 vor.

Danhof zeigt sich kampf- und offensivstark

SIEMEN VOET - NOTE 3: Der hoch aufgeschossene Abwehrspieler behielt ebenfalls zumeist die Oberhand, hatte aber weniger Klärungsaktionen für sich zu verbuchen als seine Innenverteidiger-Kollegen.

TIM DANHOF - NOTE 2: Kauczinski legte sich schon am Freitag fest, dass der Stuttgart-Joker wegen schwacher Schienenspieler-Spiele beginnt. Erwies sich als kampf- und offensivstarker Aktivposten.

THORE JACOBSEN - NOTE 2: Vom Anpfiff weg ging der Kapitän mit starker Körpersprache voran. Hatte das Spielgeschehen im Mittelfeld im Griff, trieb 1860 immer wieder an und hatte seinen Anteil an den vielen Angriffswellen.

Philipp belohnt sich mit zwei Assists

PHILIPP MAIER - NOTE 2: Zweikampfstark wie immer. Bereitete Sechzigs Führung gekonnt und übersichtlich per Außenrist-Pass in die Spitze vor, hintenraus stocherte er ihn zum 5:0 selbst rein.

CLEMENS LIPPMANN - NOTE 2: Diesmal wieder auf dem linken Flügel. Auffälliger als zuletzt, nicht nur wegen seines starken Solos, das wegen Opitz' Patzer mit seinem ersten Drittliga-Treffer gekrönt wurde.

DAVID PHILIPP - NOTE 2: Belohnte sich nach Wochen, Monaten immer engagierter, aber oftmals unglücklicher Auftritte mit gleich zwei Assists.

Hobsch trifft gegen Havelse

SIGURD HAUGEN - NOTE 1: Wikinger, Wühler, Besieger des Fluchs: Nach sechs Rückständen schoss der Maskenmann 1860 endlich mal wieder in Führung. Lief zwar wie so oft mehrfach ins Abseits, ist und bleibt aber Sechzigs Unterschiedsspieler Nummer eins. Leitete auch das 2:0 und das 4:0 ein.

PATRICK HOBSCH - NOTE 2: Erstmals seit dem 2:1-Auswärtssieg beim FC Ingolstadt Mitte Dezember traf er wieder ins Schwarze.

DAMJAN DORDAN - NOTE 3: Fügte sich erfolgreich ins Sieger-Kollektiv der Blauen ein.

JUSTIN STEINKÖTTER - NOTE 2: Nutzte seine Joker-Chance diesmal bestens und traf abgezockt zum 4:0.

MAXMILIAN WOLFRAM, LASSE FAßMANN UND NOAH KLOSE kamen zu spät für eine Bewertung.