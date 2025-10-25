AZ-Plus

TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen den SV Waldhof Mannheim

Der TSV 1860 verliert im zweiten Spiel unter Markus Kauczinski zum ersten Mal – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten gegen den SV Waldhof Mannheim.
Die Löwen mussten sich am Samstag dem SV Waldhof Mannheim 1:3 geschlagen geben.
Die Löwen mussten sich am Samstag dem SV Waldhof Mannheim 1:3 geschlagen geben. © IMAGO/Benedict Christ

Erste Niederlage im zweiten Spiel unter Markus Kauczinski: Der TSV 1860 verliert beim SV Waldhof Mannheim mit 1:3. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zu unserer Einzelkritik der Spieler des TSV 1860.

10 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Peterauslaim am 20.10.2025 09:17 Uhr / Bewertung:

    Wieder ein Glückssieg!
    Und schon wird wieder alles schön geredet.

    Antworten
  • Chris_1860 am 20.10.2025 11:49 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Peterauslaim

    Schmarrn, weder noch.

    Antworten
  • Bongo am 19.09.2025 10:15 Uhr / Bewertung:

    Alles, wie immer. Bald werden wir wieder auf Tabellenplatz 10 stehen.

    Antworten
