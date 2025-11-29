Der TSV 1860 gewinnt beim SSV Ulm mit 1:0 – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten gegen den SSV Ulm.

Jetzt läuft es auch in der Fremde unter Markus Kauczinski: Der TSV 1860 gewinnt gegen den SSV Ulm mit 1:0. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zu unserer Einzelkritik der Spieler des TSV 1860.