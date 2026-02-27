AZ-Plus

Noten zur TSG Hoffenheim II gegen den TSV 1860: Schifferl-Serie hält, Haugen wird zum Matchwinner

Der TSV 1860 gewinnt mit 2:1 bei der TSG Hoffenheim II. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski in der Einzelkritik.
Matthias Eicher
Feierten den dritten Sieg in Folge: Die Löwen um Kevin Volland und Sigurd Haugen.
Feierten den dritten Sieg in Folge: Die Löwen um Kevin Volland und Sigurd Haugen.

Der TSV 1860 macht den nächsten Schritt in Richtung Aufstiegsplätze. Die Münchner gewinnen bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim mit 2:1. Die Löwen-Einzelkritik. 

Schifferl bleibt 2026 ungeschlagen

THOMAS DÄHNE - NOTE 2: Hat seine Löwen-Pranken sowas von mit dran am Dreier. Glanzvoller Sieger im Eins gegen Eins gegen Labes (13.), fischte einen Micheler-Schuss heraus (21.), mehrere Flanken herunter und einige Schüsse. Beim 1:1 chancenlos (25.).

RAPHAEL SCHIFFERL - NOTE 3: Die Schifferl-Serie (2026 ungeschlagen) hielt. Nicht ohne Fehler, aber einmal mehr mit maximalem Kampfgeist. Beim 1:1 kam seine Grätsche zu spät.

MAX REINTHALER - NOTE 3: Hatte bei Hoffenheims erster dicken Chance das Nachsehen, räumte aber auch mehrere gefährliche Bälle oder TSG-Bubis aus dem Weg.

Danhof leitet gegen Hoffenheim die Führung ein

SIEMEN VOET - NOTE 3: Hatte seine Seite durch seine Physis und Abgezocktheit anfangs etwas besser im Griff als Pendant Schifferl.

TIM DANHOF - NOTE 3: Leitete das 1:0 erst ein, um sich dann auch noch den direkten Assist zu schnappen. Bei Hoffenheims Angriffen wacklig.

THORE JACOBSEN - NOTE 3: Das Rostock-Schlitzohr verlegte sich diesmal auf solide Ballverteilung und mittelprächtig erfolgreiche Arbeit gegen den Ball.

Dieser Wochen im Mittelfeld des TSV 1860 gesetzt: Philipp Maier.
Dieser Wochen im Mittelfeld des TSV 1860 gesetzt: Philipp Maier.

Volland mit Traumpass gegen TSG Hoffenheim

PHILIPP MAIER - NOTE 3: Hing sich rein, mit seinen langen Haxen die Aktionen der Hausherren zu unterbinden. Dies gelang teils gut, bei manch schnellem Angriff hatte er das Nachsehen: beim 0:1 konnte er das Zuspiel auf Torschütze Micheler nicht verhindern.

CLEMENS LIPPMANN - NOTE 3: Konzentrierte sich nach dem schnellen Philipp-Treffer verstärkt auf Defensivarbeit. Etwas zu lasch vor Labes’ Pfostenschuss (48.)

KEVIN VOLLAND - NOTE 2: Wenn es einen Traumpass braucht, wie vor dem 1:0 oder vor dem 2:1, dann ist es eben der Ex-Hoffenheimer, der ihn aus dem Fuß schüttelt.

Leitete das 2:1 des TSV 1860 mit einem schönen Steilpass ein: Kevin Volland.
Leitete das 2:1 des TSV 1860 mit einem schönen Steilpass ein: Kevin Volland.

Philipp verpasst 2:1 knapp, Haugen wird der Matchwinnner

DAVID PHILIPP - NOTE 2: Das Stichwort "formstark" unterstrich Sechzigs Mann der letzten Spiele nach nicht einmal zwei Minuten dick und fett - mit der frühen Führung. Verpasste das 2:1 knapp und fehlt gegen Aue gelbgesperrt.

SIGURD HAUGEN - NOTE 2: Hatte seine Maske, Pardon, seine Füße, beim 1:0 im Spiel. Ansonsten wie immer topmotiviert, öfter unglücklich - und doch noch der eiskalte Matchwinner.

MORRIS SCHRÖTER - NOTE 3: Der Comebacker stand erstmals seit dem 1. Februar 2025 (!) wieder auf dem Platz. Spulte sein Programm ab.

JUSTIN STEINKÖTTER - NOTE 3: In Überzahl und Führung setzte Kauczinski auf seine Mischung aus Torgefahr, Tempo und Tiefenläufe. Traf, aber Abseits (75.)

DAMJAN DORDAN und PATRICK HOBSCH kamen zu spät für eine Bewertung. 

  • Etty Buffmeyer vor 24 Minuten / Bewertung:

    Ein Schelm, der Böses dabei denkt: 1860 reicht nach dem 24.Spieltag einen Beschwerdebrief wegen Schiedsrichterbenachteiligungen beim DFB ein. Anschließend schenkt der Schiri den Löwen einen Elfer gegen Rostock und stellt einen Hoffenheimer zu Unrecht vom Platz.

