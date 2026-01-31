AZ-Plus

TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen Alemannia Aachen

Der TSV 1860 und Alemannia Aachen trennen sich 2:2 – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 17  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der TSV 1860 spielt 2:2 gegen Alemannia Aachen.
Der TSV 1860 spielt 2:2 gegen Alemannia Aachen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 spielt auch gegen Alemannia Aachen Remis (2:2). Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zur Einzelkritik des TSV 1860. 

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.