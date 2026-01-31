AZ-Plus

Noten zum TSV 1860 gegen Alemannia Aachen: Maier erst Übeltäter, dann Tor-Produzent – Volland mit Licht und Schatten

Der TSV 1860 trennt sich von Alemannia Aachen mit 2:2. So hat der AZ-Reporter die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski gesehen. Die Giesinger in der Einzelkritik.
Matthias Eicher |
Der TSV 1860 trennt sich von Alemannia Aachen mit 2:2.

Das dritte Unentschieden im dritten Spiel des Jahres 2026! Der TSV 1860 trennt sich von Alemannia Aachen mit 2:2 und tritt weiter auf der Stelle. Die Noten für die Löwen.

THOMAS DÄHNE – NOTE 3: Hatte beim Elfmeter das Nachsehen, sonst sah er mangels Arbeit viel zu. Beim 2:2 statt Weltklasse-Parade halt nur noch mit einer Hand dran, der Ball trotzdem drin.

RAPHAEL SCHIFFERL – NOTE 3: Ordentlicher Auftritt des Mannes, der rechts, öfter fast an der Außenbahn verteidigte. Schlug diesen einen Ball auf Masken-Joker Haugen. . .

MAX REINTHALER – NOTE 3: Stand erneut stabil und verteilte die Bälle von hinten heraus gut, wenn man von einem Fehlpass-Patzer absieht (15.)

Jacobsen wuchtet den Strafstoß rein

SIEMEN VOET – NOTE 3: Half früh auf der "falschen" Seite in Bedrängnis aus und wurde dafür von Reinthaler abgeklatscht. Schob auch nach vorne öfter beherzt an.

CLEMENS LIPPMANN – NOTE 4: Erst einmal defensiv gebunden, kaum Szenen. Nach der Pause auf links versetzt und etwas auffälliger, wobei 1860 auch immer wieder die Fünferkette anrühren musste.

THORE JACOBSEN – NOTE 2: Seine roten (!) Schuhe blitzten oft hervor, wenn beim TSV der Ball verteilt wurde. Bei manchem Aachener Angriff zeigte sich seine Routine ebenso wie bei einem schnellen 1860-Konter (45.). Wuchtete den Strafstoß zum 2:1 rein.

PHILIPP MAIER – NOTE 3: Unter der Woche wurde seine Vertragsverlängerung veröffentlicht. Beim 0:1 doppelter Übeltäter: erst der Ballverlust, dann den Elfmeter verursacht. Beim 1:1 gefeierter und erleichterter Tor-Produzent, zur Pause raus.

Jakob mit Patzern, bei seinen Hereingaben fehlte es an Präzision

KILIAN JAKOB – NOTE 4: Etwas offensiver als Pendant Lippmann, wenn er nicht gerade gekonnt als letzter Mann bei manchen Standards absicherte. Kurz vor der Pause zwei folgenlose Defensiv-Patzer in wenigen Sekunden, bei seinen Hereingaben fehlte es an der Präzision.

KEVIN VOLLAND – NOTE 3: Licht. Schatten, jede Menge Kampfgeist. Rieb sich auf, lief sich fest, wurde mehrfach rüde gefoult, lamentierte mehrfach. Steckte aber nie auf.

DAVID PHILIPP – NOTE 4: Nächste Startelf-Chance. Hätte einen Strafstoß bekommen müssen, vergab einmal knapp. Engagiert, aber glücklos.

Hobsch holt den Elfmeter raus, ansonsten unauffällig

PATRICK HOBSCH – NOTE 3: Schon wieder in der undankbaren Rolle des Knipsers, der auf Bälle lauern soll, die einfach nicht kommen wollen. Hatte auch kaum eine Chance, aber holte den Elfer raus.

MARVIN RITTMÜLLER – NOTE 4: Der rechte Schienenspieler kam zur Pause und konnte das Spiel der Blauen auch nicht entscheidend verbessern. Hing sich rein, hatte aber seine liebe Müh und Not.

DAMJAN DORDAN – NOTE 3: Der Junglöwe durfte ebenfalls im zweiten Durchgang ran und warf die Trümpfe Größe, Laufstärke und Unbekümmertheit rein.

SIGURD HAUGEN UND JUSTIN STEINKÖTTER – OHNE NOTE: Kamen zu spät für eine Bewertung.  

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Chris_1860 vor einer Minute / Bewertung:

    Eine weitere schwache Leistung von uns, nur Kampf reicht halt nicht.

    Hinten brutale Aussetzer in der angeblich ohne Verlaat so viel besseren Defensive.

    Vorne absolut mangelhaft, auch der Vierzehnte war spielerisch leider mal wieder deutlich stärker.

    Die letzten 4 Spiele waren schwach, aus 12 Punkten wurden nur mickrige 3 geholt, auch mangelhaft. Auch diese Saison kannst abhaken, mehr als Platz 8-10 haben wir nicht im Kreuz.

  • Der Innsbrucker vor 25 Minuten / Bewertung:

    Auch dieser Truppe fehlt die individuelle Klasse um oben mitzuspielen. Die beiden Fußballrenter bringem bei Weiten nicht das erhoffte auf den Platz. Wieder eine Saison zum Vergessen.

