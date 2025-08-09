AZ-Plus

TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen Aachen

Der TSV 1860 hat seinen Job erledigt – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten gegen Aachen.
Kevin Volland bereitete in Aachen beide Treffer vor. (Archivbild)
Kevin Volland bereitete in Aachen beide Treffer vor. (Archivbild) © IMAGO/Eibner
Dank eines späten Doppelschlags setzt sich der TSV 1860 im Traditionsduell mit Alemannia Aachen mit 2:0 durch. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zu unserer Einzelkritik der Spieler des TSV 1860.

