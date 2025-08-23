Noten zu Alemannia Aachen gegen TSV 1860: Volland mit Doppel-Assist, Glöckners Joker stechen

Dank eines späten Doppelschlags sichert sich der TSV 1860 im Traditionsduell bei Alemannia Aachen einen 2:0-Sieg. Die Noten für die Löwen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Der TSV 1860 ist weiter auf Kurs! Am Samstag setzte sich das Team von Trainer Patrick Glöckner dank später Treffer von Patrick Hobsch (89. Minute) und David Philipp (90.+2) mit 2:0 bei Alemannia Aachen durch.

Die Noten für den TSV 1860:

THOMAS DÄHNE - NOTE 3: Aufmerksamer und verlässlicher Rückhalt, dem Torsiello fies auf die Zehen stieg.

Der TSV-1860-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten über den TSV 1860 München. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

SEAN DULIC - NOTE 3: Auch unter Bedrängnis wirkte der Junglöwe recht routiniert.

JESPER VERLAAT - NOTE 2: Hatte vom Anpfiff weg gleich einen Haufen Arbeit, blockte, köpfte und schoss aber fast alles weg. Sensationelle Rettungsaktion gegen Torsiello, was der Schiri fälschlicherweise mit Foul und Gelb ahndete. Top-Grätsche gegen Wriedt (81.).

SIEMEN VOET - NOTE 3: Stabiler Abwehrrecke. Ein Wackler und eine wichtige Rettungstat in Aachens ersten Sturm-und-Drang-Minuten.

TIM DANHOF - NOTE 4: Defensiv solide, im Vorwärtsgang im ersten Durchgang kaum zu sehen.

Jacobsen hat das Mittelfeld im Griff, Volland mit Doppel-Assist

THORE JACOBSEN - NOTE 2: Das Standardprogramm spulte er gekonnt ab. Die Kür: Frecher Freistoß auf Niederlechner (34.), 1:0 eingeleitet.

TUNAY DENIZ - NOTE 4: Hatte seine wichtigste Aktion in der Anfangsphase als letzter Mann. Ansonsten sammelte er weder Traumpässe, noch Geniestreiche, sondern nur eine Gelbe Karte ein.

MANUEL PFEIFER - NOTE 3: Sein erster Warnschuss nach 15 Minuten rutschte über den Spann, besser leitete er die erste Volland-Chance ein. Insgesamt ordentlich, zielte in der Schlussphase knapper drüber.

KEVIN VOLLAND - NOTE 2: Lange nicht das Spiel des Hochkaräters. Anfangs kaum am Ball, eine geblockte Chance, nicht so richtig Zugriff auf das Spiel. Anders in Überzahl: Traumpass auf Philipp, Assists für Hobsch und Philipp zum 1:0 und 2:0.

Haugen und Niederlechner agieren unglücklich

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 4: Seine Qualität zeigte sich auch mal hinten, als er sich gekonnt aus der Bedrängnis befreite. Vor dem Tor mit der ersten Chance nach gut einer halben Stunde, aber viel zu selten in Szene gesetzt. Holte, wenn man so will, durch seine Theatralik Gaudinos Ampelkarte heraus.

SIGURD HAUGEN - NOTE 4: Zeigte sich im AZ-Interview ambitioniert wie sympathisch. Seine Hoffnung auf einen Tivoli-Dreier nährte er mit einigen guten Ansätzen, verpasste das Timing eines Passes auf den völlig freien Niederlechner und musste (erfolglos) weichen.

DAVID PHILIPP - NOTE 2: Kam kurz nach Sechzigs Überzahl, brachte Schwung, vergab die Riesenchance zum 1:0 knapp, vollendete aber zum 2:0.

MAXIMILIAN WOLFRAM - NOTE 3: Wackelte defensiv etwas, kurbelte nach vorne aber an.

PATRICK HOBSCH, MAX CHRISTIANSEN UND KILIAN JAKOB kamen zu spät für eine Bewertung.