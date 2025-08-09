AZ-Plus

TSV 1860: Ihre Noten für die die Löwen gegen Osnabrück

Der TSV 1860 feiert den ersten Saisonsieg – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten gegen Osnabrück.
Der TSV 1860 jubelt über das Tor von Kevin Volland zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Osnabrück.
Der TSV 1860 jubelt über das Tor von Kevin Volland zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Osnabrück. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner
Das erste Heimspiel der Saison ist gespielt. Der TSV 1860 gewinnt gegen den VfL Osnabrück mit 3:1. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zu unserer Einzelkritik der Spieler des TSV 1860.

 

