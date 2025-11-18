TSV 1860: Hobsch mit Viererpack beim Schützenfest gegen Passau

Der TSV 1860 gewinnt das Testspiel bei Fünftligist Passau im Rahmen der Regio-Tour zweistellig.

Im Rahmen der zu dieser Saison gestarteten Regio-Tour gastierte der TSV 1860 am Dienstag bei Fünftligist 1. FC Passau und feierte dabei ein 14:2 (8:2)-Schützenfest. Alleine Patrick Hobsch, der im Liga-Betrieb bislang eher als Joker zum Einsatz kommt, traf alleine viermal gegen die Niederbayern.

Die weiteren Treffer erzielten Florian Niederlechner per Dreierpack, Sigurd Haugen, Philipp Maier (jeweils 2), Clemens Lippmann, Justin Steinkötter per Elfmeter und David Philipp.

1860-Trainer Kauczinski: "Haben uns mit viel Selbstbewusstsein gut bewegt"

Rund 1.100 Zuschauer hatten den Weg trotz der ungewöhnlichen Anstoßzeit von 14 Uhr unter der Woche ins Dreiflüssestadion gefunden und sahen dabei ebenso torhungrige wie konzentrierte und zielstrebige Löwen. Ein Auftritt, der trotz des Klassenunterschieds für positive Gefühle mit Blick auf das Drittliga-Krisenduell mit dem 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 13.30 Uhr, Magentasport und im AZ-Liveticker) sorgt.

"Wir haben das gut genutzt und haben uns mit viel Selbstbewusstsein gut bewegt", resümierte Trainer Markus Kauczinski bei "Fupa": "Passau hat das gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Ein großes Dankeschön an die Gastgeber aus Passau, wir sind ganz herzlich aufgenommen worden, vielen Dank dafür."

Bei der von Hauptsponsor "Die Bayerische" unterstützte Regio-Tour verzichtet 1860 auf eine Antrittsgage, im Gegenzug verzichten die gastgebenden Vereine auf das Eintrittsgeld und erhalten dafür die kompletten Einnahmen von Essens- und Getränkeständen.