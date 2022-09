TSV 1860 gegen SV Elversberg in der Einzelkritik: Es hagelt jede Menge Fünfer für desolate Löwen

Bei einem munter aufspielenden SV Elversberg kassieren desolate Löwen eine, auch in dieser Höhe verdiente, 1:4-Niederlage. Vor allem in der ersten Hälfte wurde das Team von Coach Michael Köllner regelrecht an die Wand gespielt.

10. September 2022 - 16:19 Uhr | Matthias Eicher

Die Löwen ließen sich vom SV Elversberg regelrecht die Butter vom Brot nehmen. © IMAGO / Jan Huebner