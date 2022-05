TSV 1860: Gegen Havelse früh verletzt ausgewechselt – Phillipp Steinhart meldet sich wieder fit

Der TSV 1860 kann am Samstag in Magdeburg wieder mit Phillipp Steinhart planen. Der Linksverteidiger, gegen Havelse verletzungsbedingt ausgewechselt, ist am Dienstag wieder ins Training eingestiegen.

04. Mai 2022 - 11:02 Uhr | AZ

Gegen Havelse noch vor der Pause ausgewechselt: Phillipp Steinhart. © IMAGO / Eibner