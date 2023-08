TSV-1860-Fans beschmieren Kultur-Denkmal in Florenz: Verdächtige gefasst – Klartext-Aussage vom Verein

Der Vasari-Korridor gehört zu den wichtigsten Kultur-Denkmälern in Florenz. Nun wurde er beschmiert: Mutmaßlich von Anhängern des TSV 1860. Die Polizei hat inzwischen zwei Verdächtige gefasst. Das sagt der Verein zum Vorfall.

Florenz - Mutmaßlich Anhänger des TSV 1860 haben eines der größten Kultur-Denkmäler in der italienischen Stadt Florenz beschmiert. Der Vorfall sorgte am Mittwoch für massive Empörung.

1860-Fans beschmieren Denkmal in Italien: "Schändlicher Akt des Vandalismus"

"Heute Morgen wurden wir durch diesen schändlichen Akt des Vandalismus an den Säulen des Vasari-Korridors geweckt", sagte der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, am Mittwoch laut einer Mitteilung. Die Säulen des Vasari-Korridors, der die Gemäldegalerie Uffizien mit dem Palazzo Pitti verbindet, wurden in der Nacht auf Mittwoch beschmiert.

Auch Eike Schmidt, der deutsche Direktor der Gemäldesammlung, verurteilte die Schmierereien aufs Schärfste: "Schluss mit symbolischen Strafen und fantasievollen mildernden Umständen! Wir brauchen die harte Hand des Gesetzes."

Die Polizei untersuchte nun die genauen Hintergründe und versuchte anhand von Videoaufnahmen, die mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Auf Bildern war zu sehen, wie große Buchstaben und Zahlen mit schwarzer Farbe auf die Außensäulen geschrieben wurden – im Innenbereich des Gangs gab es ebenso Schmierereien.

Polizei identifiziert Tatverdächtige und stürmt Wohnung

Die Ermittler hatten Erfolg: Anhand von konnten zwei deutsche Urlauber identifiziert werden, wie die italienischen Carabinieri in Florenz am Donnerstag bestätigten.

Demnach konnten die Ermittler sehen, wie die Deutschen nach der mutmaßlichen Tat ein Haus auf der Piazza della Signoria betraten. Die Carabinieri drangen in das Haus ein und fanden in einer Wohnung insgesamt elf Männer vor, alle zwischen 2002 und 2003 geboren. Bei einer Durchsuchung wurden zwei Farbspraydosen sowie Kleidungsstücke, die die Verdächtigen auf den Aufnahmen trugen, gefunden.

Säulen des Vasari-Korridors in Florenz mit "DKS 1860"-Schriftzug beschmiert

Der Schriftzug "DKS 1860" wird von einer Fangruppe des TSV 1860 verwendet, die europaweit ihre Spuren hinterlassen hat und unter "drunkarts089" im Internet ihre Graffiti postet.

TSV 1860 mit Statement zum Uffizien-Vorfall

Auch der Verein hat sich mittlerweile zum Vorfall geäußert – mit sehr deutlichen Worten: Der TSV 1860 München sei "sehr dankbar für seine Fanszene und die großartige Unterstützung, die den Löwen nicht nur an Spieltagen, sondern auch abseits des Spielfeldes widerfährt", teilten die Löwen auf AZ-Anfrage mit.

Zudem würden sich die eigenen Fans insbesondere in Giesing engagieren – unter anderem durch Reinigungsaktionen und die Unterstützung sozialer Projekte. "Der Vandalismus am Vasari-Korridor in Florenz, der die Uffizien mit dem Palazzo Pitti verbindet, hat allerdings eine moralische Grenze überschritten", heißt es weiter. "Dass bedeutende Kulturgüter beschädigt werden, ist keine Unterstützung des TSV 1860 München, sondern schlichtweg Sachbeschädigung."

Wie die italienische "La Repubblica" berichtet, werden die Renovierungsarbeiten am Korridor einige Tage in Anspruch nehmen, der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Wichtiges Kultur-Denkmal: Der Vasari-Korridor in Florenz

Der von Architekten und Maler Giorgio Vasari (1511 - 1574) entworfene, knapp ein Kilometer lange Gang ermöglichte den Medici den ungestörten Weg von ihrer Familienresidenz im Palazzo Pitti über den Ponte Vecchio zum Regierungssitz auf der anderen Seite des Arno.

Seit dem 18. Jahrhundert beherbergt der Gang eine Sammlung von Künstler-Selbstporträts. Seit 2016 finden Bauarbeiten statt – der Besucherverkehr ist eingeschränkt.