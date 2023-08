Schlägerei nach Löwen-Spiel: Vermummte 1860-Fans gehen auf Lübecker los

Nach dem Spiel des TSV 1860 gegen Lübeck im Grünwalder Stadion ist es an einer nahegelegenen Tankstelle zu einer Schlägerei gekommen. Die Polizei ermittelt.

Obergiesing - Nach dem Drittliga-Spiel zwischen dem TSV 1860 und dem VfB Lübeck ist es unweit des Grünwalder Stadions zu einer Schlägerei zwischen aufgebrachten Fans gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden dabei zwei Männer aus Lübeck verletzt.

Schlägerei nach 1860-Spiel: Polizeieinsatz in Giesing

Als das Spiel gegen 20.45 Uhr vorbei war, verhielten sich die Anhänger beider Mannschaften beim Verlassen des Stadions laut Polizei größtenteils friedlich. Gegen 22 Uhr wurde dann jedoch die Polizei zu einer Tankstelle in der Martin-Luther-Straße, ganz in der Nähe des Stadions, gerufen.

30 Beteiligte: Vermummte Fans greifen Lübecker an

Dort hatte eine Gruppe von Löwen-Fans, trotz der 1:2-Niederlage ihrer Mannschaft, gefeiert. Als neun Lübeck-Anhänger an der Tankstelle vorbeiliefen, eskalierte die Situation. Drei vermummte Personen aus der 1860-Gruppe griffen die Auswärtsfans an – laut Polizei waren an der Schlägerei insgesamt rund 30 Personen beteiligt. Der genaue Ablauf des Vorfalls müsse laut Polizei noch ermittelt werden.

Zwei Verletzte nach Schlägerei: Täter sind noch auf der Flucht

Bei dem Angriff wurden ein 66-jähriger und ein 50-jähriger Lübecker verletzt. Beide Fans wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht – die Täter konnten unerkannt flüchten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Verantwortlichen vor Ort nicht mehr gefunden werden. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.