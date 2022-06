TSV 1860: Ex-Löwen Stefan Ortega und Julian Weigl vor Wechseln zu Top-Klubs

Stefan Ortega und Julian Weigl, ehemalige Spieler des TSV 1860, stehen vor internationalen Wechseln. Während Ortega offenbar bei Manchester City anheuert, steht Weigl wohl vor einer Rückkehr in die Bundesliga.

München - Zwei Ex-Löwen vor großen Wechseln? Torwart Stefan Ortega steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel in die Premier League.

Wie der "kicker" und Sky am Donnerstag berichteten, soll es den ehemaligen Schlussmann des künftigen Zweitligisten Arminia Bielefeld tatsächlich zu Manchester City ziehen! Demnach findet der Medizincheck offenbar bereits in der kommenden Woche statt. Beim englischen Meister sei der 29-Jährige als Nummer zwei hinter dem brasilianischen Stammkeeper Ederson vorgesehen. Da der Vertrag in Bielefeld zum 30. Juni ausläuft, könnte Ortega ablösefrei wechseln.

Ortega wechselte 2014 zum damaligen Zweitligisten TSV 1860 und stand 64 Mal für die Profis sowie zwei Mal für die zweite Mannschaft der Löwen im Tor. Nach dem verlorenen Relegationsspiel 2017 gegen Jahn Regensburg und dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern verließ der gebürtige Hesse die Sechzger wieder.

Kehrt Julian Weigl in die Bundesliga zurück?

Ein weiterer Ex-Löwe könnte demnächst sogar wieder in der Bundesliga auflaufen. Laut der "Frankfurter Rundschau" hat Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wohl Interesse an Julian Weigl. Demnach würde der Mittelfeldspieler Benfica Lissabon gerne verlassen, um in Deutschland wieder mehr im Fokus der Nationalmannschaft stehen zu können. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft bei den Portugiesen noch bis 2024.

Weigl wechselte 2010 in die Jugendabteilung der Sechzger und feierte im Februar 2014 sein Profidebüt in der 2. Liga. In der folgenden Saison wurde der gebürtige Bad Aiblinger mit 18 Jahren zum bis dahin jüngsten Löwen-Kapitän ernannt. Zur Saison 2015/16 verließ er 1860 in die Bundesliga zu Borussia Dortmund. Nun könnte es also zur Rückkehr ins deutsche Oberhaus kommen.