TSV 1860: Ex-Löwe Efkan Bekiroglu findet neuen Verein

Der ehemals beim TSV 1860 unter Vertrag stehende Efkan Bekiroglu wechselt ablösefrei innerhalb der türkischen Süper Lig zu Ankaragücü.

Antalya - Ex-Löwe Efkan Bekiroglu hat einen neuen Verein gefunden. Der 27-Jährige steht ab sofort in Diensten von Ankaragücü auf dem Feld. Nachdem Bekiroglus Vertrag bei Alanyaspor ausgelaufen war, ist er zuletzt vereinlos gewesen.

Doch nur wenige Tage später hat sich der ehemalige Spieler des TSV 1860 (spielte von 2018 bis 2020 im blau-weißen Trikot) dem türkischen Ligakonkurrenten Ankaragücü angeschlossen. Bei dem Verein in Türkeis Hauptstadt erhält der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026.

Erst im zweiten Anlauf setzte sich Efkan Bekiroglu beim TSV 1860 durch

Der gebürtige Dachauer spielte bereits als Jugendlicher im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860. Nachdem er sich dort nicht durchsetzen konnte, nahm Bekiroglu den Umweg über kleinere Vereine in der Region.

Erstmals so richtig auf sich aufmerksam machte der Offensivmann in der Bundesliga-Reserve des FC Augsburg, wo er in 85 Regionalliga-Spielen 30 Tore schoss. Das blieb auch den Löwen nicht verborgen, die ihn 2018 ins Drittliga-Team holten. Nach zwei Jahren, in denen Efkan Bekiroglu 17 Tore in 63 Pflichtspielen erzielte, folgte er dem Ruf der ersten türkischen Liga – hier kam der Mittelfeldmann auf bislang 79 Einsätze.