TSV 1860 dreht nach der Pause auf: 9:0-Schützenfest beim TSV Wemding

Nach einem dürftigen ersten Durchgang zeigt der TSV 1860 eine bessere zweite Halbzeit und fertigt Kreisligist TSV Wemding mit 9:0 ab. Phillipp Steinhart muss verletzt ausgewechselt werden.

Tarsis Bonga war einer der Torschützen beim 9:0-Sieg in Wemding.

Wemding - Ein spielerisches Feuerwerk war es nicht, das der TSV 1860 am Samstagnachmittag im Testspiel beim TSV Wemding abgebrannt hat. Bei Temperaturen weit jenseits der 30 Grad taten sich die Löwen insbesondere in der ersten Halbzeit schwer, steigerten sich nach dem Seitenwechsel aber und feierten am Ende einen halbwegs standesgemäßen 9:0-Sieg.

TSV 1860 gegen Wemding: Nach der Pause geht es Schlag auf Schlag

Julian Guttau brachte die Münchner, die mit sechs Neuzugängen in der Startelf begannen, bereits nach vier Minuten in Führung. In der 18. Minute erhöhte Tarsis Bonga auf 2:0 – dann kam aber lange Zeit nur noch wenig von den Sechzgern, bei denen Kapitän Phillipp Steinhart verletzungsbedingt noch vor der Pause ausgewechselt werden musste.

Im zweiten Durchgang machte sich der Klassenunterschied dann mit zunehmender Spielzeit immer deutlicher bemerkbar. Eroll Zejnullahu eröffnete den Torreigen in der 57. Minute per Elfmeter, dann ging es Schlag auf Schlag: Guttau (67.), Nico Käfer (72., Eigentor), Devin Sür (74., 83., 89) und erneut Zejnullahu (84.) sorgten für den 9:0-Endstand.