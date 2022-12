TSV 1860: Die Winterlöwen legen los

Es tut sich wieder was an der Grünwalder Straße 114: Am Montag bittet Trainer Michael Köllner die Spieler des TSV 1860 auf den Trainingsplatz.

München Los geht's, Sechzger: Der TSV 1860 startet am Montag um 11 Uhr in einen bisher nie dagewesenen Winterlöwen-Modus. Cheftrainer Michael Köllner, der am Sonntag im Rahmen der Fanclub-Besuche des TSV bei den "Burgstall-Löwen Gleisenberg" in seiner oberpfälzischen Heimat vorbeischaute, bittet Abwehrchef Jesper Verlaat und Co. nach drei Wochen (WM-)Urlaub zum Trainingsauftakt.

Am Freitag steigt um 14 Uhr das Testspiel gegen Köllners Ex-Klub, den 1. FC Nürnberg (14 Uhr im AZ-Liveticker, Trainingsgelände). Am 17. Dezember folgt der Auswärtstest bei Bundesligist TSG Hoffenheim (15 Uhr) und am 20. Dezember das Duell gegen Drittliga-Konkurrent SpVgg Bayreuth (13.30 Uhr).

TSV 1860: Anfang Januar geht's ins Trainingslager nach Belek

Nach einer kurzen Weihnachtspause (23. bis 27. Dezember) gibt's den zweiten Auftakt, gefolgt von der Reise ins türkische Trainingslager nach Belek (3. bis 10. Januar 2023). Der Trip hatte kürzlich für Diskussionen gesorgt, weil 1860 im Luxushotel logiert. Investor Hasan Ismaik findet die Kritik "deplatziert", schließlich solle es den Giesingern "an nichts fehlen" - schließlich soll trotz des Absturzes auf Rang sechs im Jahresendspurt mit nur einem Punkt aus vier Spielen doch noch der Aufstieg gelingen.

Der Jordanier skizziert seine Erwartung via soziale Medien: "Natürlich wünschen wir uns alle, dass unsere Spieler dies auch honorieren und mit starken Leistungen auf dem Platz zurückzahlen."