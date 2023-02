TSV 1860: Daniel Wein für Gorenzel eine Alternative in Oldenburg

Vor dem Spiel in Oldenburg lichtet sich das Lazarett der Löwen so langsam. So könnte der unter der Woche erkrankte Wein gegen den Tabellen-15. wieder im Löwen-Kader stehen.

03. Februar 2023 - 16:35 Uhr | aw

Daniel Wein (li.) wird am Sonntag wohl mitwirken können. © sampics (sampics)