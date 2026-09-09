TSV 1860 bindet Junglöwen-Trio bis 2028

Alle offiziellen Transfers des TSV 1860 sowie Spekulationen über mögliche Wechsel finden Sie hier im Transfer-Blog der AZ.

Wir halten Sie hier mit allen News, Gerüchten und Spekulationen rund um potenzielle Löwen-Transfers auf dem Laufenden!

09.09.2026 TSV 1860 verlängert mit Calderon, Erdogan und Fiedler

Der TSV 1860 hat die Verträge mit Arian Calderon, Emre Erdogan und Lance Fiedler bis zum Sommer 2028 verlängert. Dies haben die Löwen am Mittwoch bekanntgegeben.

"Wir freuen uns, dass wir mit Arian, Emre und Lance drei unserer jungen Spieler an den TSV 1860 München binden konnten", sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. "Alle drei haben in den vergangenen Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen und gezeigt, dass sie ihre Chance nutzen wollen. Genau das wünschen wir uns von unseren jungen Spielern. Sie sollen bei uns die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen, Erfahrungen zu sammeln und den nächsten Schritt zu machen."

31.08.2026 Defensiv-Allrounder Eric Uhlmann wechselt zum TSV 1860

Der TSV 1860 ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Wie die Löwen am Montag mitteilen, wechselt der zuletzt vereinslose Eric Uhlmann zu den Löwen. Der 23-jährige gebürtige Leipziger kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Laut Klubmitteilung ist der Kader damit vollständig.

Uhlmann begann seine sportliche Karriere im Nachwuchs von Sachsen Leipzig und wurde anschließend von 2011 bis 2022 in der Nachwuchsakademie von RB Leipzig ausgebildet. In den folgenden Jahren spielte Eric bei Hannover 96 und Erzgebirge Aue, wo er auf die Erfahrung von insgesamt 63 Spielen der 3. Liga und 56 Spielen der Regionalliga Nord zurückblicken kann. Trotz seiner defensiven Position erzielte er 17 Treffer und bereitete zehn weitere vor.

"Ich habe sowohl mit Hannover 96 als auch mit Erzgebirge Aue schon im Grünwalder Stadion gespielt", sagt Eric Uhlmann, der bei den Löwen Rückennummer 18 tragen wird. "Die Atmosphäre bei diesen Spielen war überragend und ich freue mich sehr darauf, künftig dort als Löwen-Spieler auflaufen zu dürfen." "Mit Eric Uhlmann konnten wir das letzte Stück in unser Kader-Puzzle setzen", sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. "Hohe Einsatzbereitschaft, Kopfballstärke und eine sehr gute technische und taktische Ausbildung sind Punkte, die uns bei ihm sehr gefallen. Diese Attribute passen in unser Spiel und werden unsere Mannschaft noch einen Schritt nach vorne bringen."

26.08.2026 Raphael Ott wechselt zurück zum TSV 1860

Jetzt also doch noch ein Neuzugang! Raphael Ott wird wieder ein Löwe. Dies bestätigte der TSV 1860 am Mittwochvormittag. Der 20-Jährige kommt von Viktoria Köln an die Grünwalder Straße.

Der offensive Mittelfeldspieler, der 2016 in die Nachwuchsabteilung der Sechzger kam, wechselte im Sommer 2025 in die Domstadt.

"Raphael wurde viele Jahre in unserem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet", sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. "Bei uns hat er seine technischen Qualitäten verfeinert, sein Spiel entwickelt und schlussendlich seinen ersten Einsatz in der 3. Liga gefeiert. Schön, dass er seinen weiteren sportlichen Weg nun wieder mit uns geht."

Die Ott-Rückkehr zu den Löwen könnte auf einen möglichen Abschied von Emre Erdogan hindeuten. Beide Youngster können auf vergleichbaren Positionen agieren.

24.08.2026 Husic-Abgang nach Augsburg fix – Wiedersehen in der Liga

Jetzt ist es offiziell: Loris Husic verlässt den TSV 1860 und schließt sich dem FC Augsburg an, für dessen U23-Auswahl er künftig in der Regionalliga antreten wird. Dies teilten die Fuggerstädter am Montag mit. Der Österreicher hat beim FCA einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.

Der 1,89 Meter große zentrale Mittelfeldspieler galt als ein Juwel der Nachwuchsabteilung der Löwen, die fällige Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich fließt in die Vorinsolvenzmasse der KGaA.

Husic wurde im österreichischen Kufstein geboren und im Nachwuchs des TSV 1860 München ausgebildet. Der 1,89 Meter große zentrale Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison fünfmal in der 3. Liga zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit absolvierte der 18-Jährige bislang drei Partien in der Regionalliga Bayern – darunter auch beim 2:2 gegen die U23 des FC Augsburg.

21.08.2026 Loris Husic vor 1860-Abschied

Loris Husic steht nicht im Aufgebot für das DFB-Pokal-Spiel am Samstag (18 Uhr im AZ-Liveticker) gegen Holstein Kiel. Der Grund: Die Löwen planen nicht mehr mit dem Youngster, er befindet sich in Vertragsgesprächen. "Loris wurde die Möglichkeit gegeben sich mit anderen Vereinen auszutauschen, deswegen wurde er vom Training freigestellt", erklärte Alper Kayabunar auf der Pressekonferenz am Freitag. "Ich halte sehr viel von Loris, aber es ist seine Entscheidung, die wir respektieren. Mich hätte es gefreut, wenn er hier bleiben würde, aber er hat sich für einen anderen Weg entschieden und das respektiere ich."

Das Interesse höherklassiger Klubs an Österreichs U-Nationalspieler Husic hält sich nach AZ-Informationen schon seit geraumer Zeit, zuletzt kursierten Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum FC Augsburg.

09.08.2026 - AZ-Info: TSV 1860 verlängert mit Calderon

Gute Nachrichten von der Grünwalder Straße: Junglöwe Arian Calderon hat seinen Vertrag beim TSV 1860 bis 2028 verlängert. Einen entsprechenden Bericht der "Bild" kann die AZ bestätigen.

Der 18-jährige Stürmer hatte in der Vorbereitung mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und auch im ersten Ligaspiel in Schweinfurt getroffen. Zuletzt hatte sich bereits abgezeichnet, dass Calderon seine Zukunft bei den Löwen liegt. Nun können die Münchner langfristig mit dem bulligen Angreifer bauen. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht aktuell noch aus.

03.08.2026 - 1860 verkündet Seiffert-Deal

Der nächste Neuzugang ist fix! Außenbahnspieler Moritz Seiffert hat an der Grünwalder Straße 114 einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. "Moritz bringt viel Tempo auf der Außenbahn mit. In Aue war er vergangene Saison in der finalen und entscheidenden Phase nahezu in allen Spielen gesetzt", sagt Geschäftsführer Thomas Probst.

Seiffert bekommt beim Löwen die Rückennummer 21. "Die Löwen sind ein Verein, über den in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus

gesprochen wird", sagt Moritz Seiffert: "Ich durfte mit meinen ehemaligen Klubs bereits vor Ort erleben, welche Tradition, welche Wucht dieser Verein hat und welche Begeisterung rund um 1860 München herrscht."

31.07.2026 - 1860 verpflichtet Mathew Collins

Der TSV 1860 hat den Sohn von Rocklegende Phil Collins unter Vertrag genommen. Mathew Collins unterschrieb einen Einjahresvertrag bis 2027. Dies teilten die Löwen am Freitagabend mit.

Er hatte zunächst ein Probetraining bei den Münchnern absolviert, die am Samstag mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt in die Saison starten.

"Mathew hat einen sehr guten Eindruck bei uns hinterlassen", sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. "Er hat sich innerhalb kürzester Zeit ins Team eingefügt und ist sowohl auf als auch neben dem Platz eine Bereicherung für uns."

Collins stand in der vergangenen Saison in Österreich beim SV Austria Salzburg unter Vertrag. Der Mittelfeldspieler mit Schweizer Pass kam für Salzburg in vier Zweitliga-Einsätzen zu 33 Minuten Spielzeit. Dazu lief er einmal im Pokal auf.

1860-Abschied? Althaus gegen Schweinfurt nicht im Kader

Das nächste vielversprechende Löwen-Talent steht vor dem Abschied: Samuel Althaus wird zum Saisonstart am Samstag gegen den 1. FC Schweinfurt (hier geht es zum AZ-Liveticker) nicht im Kader stehen und droht den TSV 1860 somit zu verlassen. "Samu hatte zuletzt immer wieder Probleme und befindet sich derzeit in Gesprächen", bestätigte Chefcoach Alper Kayabunar auf der Pressekonferenz am Freitag. Wie die AZ bereits vor Wochen berichtete, könnte es den 20-Jährigen aufgrund intensiven Interesses einiger Vereine gleich mehrere Ligen nach oben ziehen.

30.07.2026 - Collins unterschreibt beim TSV 1860

Mathew Collins (21), Sohn von Musik-Weltstar Phil Collins, hat nach AZ-Informationen beim TSV 1860 einen neuen Vertrag unterschrieben. Die Verpflichtung, des zentralen und rechten Mittelfeldspielers war aufgrund einer bislang ausstehenden Freigabe von Fußballweltverband Fifa noch nicht offiziell verkündet worden.

Der gebürtige Schweizer ist kein EU-Staatsbürger, der Wechsel hatte sich deshalb über Wochen hingezogen. Collins, der zuvor für Austria Salzburg aktiv war, läuft bereits seit mehreren Wochen als Gastspieler der Sechzger auf, seine fixe Verpflichtung ist nun nur noch eine Frage der Zeit.

29.07.2026 - 1860 verpflichtet Mark Gevorgyan

Der nächste Neuzugang ist offiziell! Mark Gevorgyan wechselt von Hannover II an die Grünwalder Straße. Bei den Löwen erhält der 21-jährige Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2028. "In der vergangenen Woche war Mark als Gastspieler bei uns im Mannschaftstraining", sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH. "Danach waren Trainerteam und sportliche Leitung überzeugt, dass wir ihm einen Vertrag anbieten wollen. Ich freue mich sehr, dass wir uns darüber verständigen konnten und Mark nun ein fester Bestandteil unseres Kaders wird."

Der gebürtige Rosenheimer lief fünfmal für die deutsche U17 Nationalmannschaft auf, kam aber im Jahr 2025 für die armenische U21 zum Einsatz.

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27.07.2026 - Dressel-Rückkehr perfekt

Dennis Dressel kehrt nach Giesing zurück. Der 27-Jährige hat einen Vertrag bis 2028 beim TSV 1860 unterschrieben. Dies gaben die Löwen am Montag bekannt. "Dennis kann auf viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 zurückblicken, hat bei uns die ersten Schritte im Herrenfußball gemacht und sich hier im Profifußball etabliert", sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH. "Wir freuen uns sehr, dass er sich dazu bereiterklärt hat, diesen für vier Jahre unterbrochenen Weg fortzusetzen und künftig wieder für die Löwen aufzulaufen."

Dressel spielte bereits von 2007 bis 2022 beim TSV 1860 und feierte unter Daniel Bierofka im Mai 2018 sein Profidebüt. Nach den Stationen bei Hansa Rostock, Sturm Graz und in Ulm wird er in der kommenden Spielzeit erneut für die Sechzger auflaufen. "Nach Giesing zu fahren, fühlt sich jedes Mal an, als würde ich nach Hause kommen", sagt Dennis Dressel. "Ich bin mit acht Jahren zu den Löwen gekommen und habe 15 Jahre lang an der Grünwalder Straße meine Fußballschuhe geschnürt. Ich bin glücklich, jetzt wieder im gewohnten Umfeld zu sein, und werde alles dafür geben, dass der TSV 1860 München erfolgreich ist."

24.07.2026 - Klose unterschreibt Vertrag bis 2027

Die Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 verkündet einen weiteren Deal. Noah Klose bleibt den Klub erhalten. Der Youngster hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. "In der abgelaufenen Saison konnte ich bereits die ersten Minuten bei der ersten Mannschaft des TSV 1860 München erleben", sagt Noah Klose.

Das Talent weiter: "Diese Momente in Havelse und die Trainingseinheiten mit dem Team haben mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt freue ich mich, dass ich ein fester Bestandteil dieser Mannschaft sein kann. Ich werde alles dafür geben, nach meiner Verletzung bald wieder auf das Spielfeld zurückzukehren und danach meinen Teil zum Erfolg des Vereins beizutragen."

Aber bei einer Verkündung blieb es am Freitag nicht: Michael Eberwein, zuletzt bei Borussia Dortmund aktiv, unterschrieb ebenfalls einen Vertrag an der Grünwalder Straße.

23.07.2026 – Kilian Jakob bleibt in der 3. Liga und wechselt nach Köln

Auch Kilian Jakob hat einen neuen Verein gefunden. Der 28-Jährige bleibt in der 3. Liga und wechselt zu Viktoria Köln. Dies gab der Drittligist am Mittwoch bekannt. Nach Christoph Greger, Tim Kloss und Raphael Ott hat somit ein vierter Ex-Löwe in der Domstadt unterschrieben.

"Kilian wird unsere Defensive mit seiner Erfahrung und fußballerischen Qualität verstärken. Er bringt hohe Geschwindigkeit, Progressivität im Aufbau und eine hohe Aufmerksamkeit mit. Damit passt er super in unsere Spielidee und rundet als flexibler Linksfuß unsere Optionen im Kader ideal ab", wird Kölns Sportlicher Leiter Valentin Schäfer in der Pressemitteilung zitiert.

Rittmüller wechselt nach Polen

Jetzt ist auch der Abgang von Marvin Rittmüller fix. Der Abwehrspieler wechselt nach Polen zu Stala Rzeszów. Dort erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis 2027 – dies gab der Verein am Mittwochabend bekannt. Rittmüller wurde erst am Deadline Day der vergangenen Spielzeit ein Löwe und bestritt 32 Pflichtspiele für den TSV 1860.

21.07.2026 – Steinkötter wechselt nach Freiberg

Justin Steinkötter hat einen neuen Verein. Der Stürmer unterschrieb einen Vertrag beim Regionalligisten SGV Freiberg. Das teilte der Klub am Dienstagabend mit. Beim TSV 1860 spielte Steinkötter in der vergangenen Saison nur eine untergeordnete Rolle. Nur fünfmal stand er in der Dritten Liga in der Startelf. Dabei gelang ihm nur ein einziges Tor für Sechzig.

20.07.2026 - Vitus Eicher kehrt ins Löwen-Tor zurück

Das Torhüter-Team des TSV 1860 ist komplett! Vitus Eicher kehrt zu den Löwen zurück. Dies gaben die Sechzger am Montag bekannt. "Als die Verantwortlichen im Verein auf mich zugekommen sind, ob ich für die Löwen im Tor stehen möchte, konnte ich mich für die Idee schnell begeistern. Für mich bedeutet es, dass ich meine Karriere da beenden kann, wo sie begonnen hat", erklärt Eicher. Der 35-jährige, der seine Tätigkeit als Torwart-Trainer unterbricht, war bereits in den Jahren 2000 bis 2017 für die Löwen aktiv, ehe er zum 1. FC Heidenheim wechselte. 2025 kehrte er als Torwart-Trainer an die Grünwalder Straße zurück und war für die U21 zuständig.

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Das Torhüter-Team um Eicher und Paul Bachmann künftig von Marc Lamberger trainiert. "Vitus hat in den vergangenen Jahren in Heidenheim viel Erfahrung gesammelt", sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. "Er konnte dort unter absoluten Top-Bedingungen trainieren. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn davon überzeugen konnten, seine Karriere hier bei uns noch einmal zu aktivieren. Zusammen mit Paul Bachmann und den jungen Torhütern der zweiten Mannschaft stellen wir ein starkes Team. Dass wir darüber hinaus mit Marc Lamberger einen absoluten Fachmann als Torwart-Trainer zurückgewinnen konnten, erfüllt uns mit Stolz."

19.07.2026 - Offiziell: Kayabunar bleibt Cheftrainer

Jetzt ist es fix! Alper Kayabunar bleibt Cheftrainer des TSV 1860. Das gab der Verein am Sonntagmittag bekannt. Der Meistertrainer der U21 unterschrieb, wie sein Co-Trainer Vincent Saller, einen Vertrag bis 2028.

"Alper und Vincent haben in der vergangenen Saison in der Bayernliga Süd hervorragende Arbeit abgeliefert und den Meistertitel geholt. Auch in der Saisonvorbereitung konnten die beiden zeigen, dass sie die Richtigen für diese Aufgabe sind", sagt Geschäftsführer Thomas Probst: "Daher haben wir uns voller Überzeugung und Freude entschieden, den beiden das Vertrauen zu schenken, und freuen uns auf den gemeinsamen Weg."

17.07.2026 - Offiziell: Niederlechner bleibt ein Löwe

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell! Florian Niederlechner bleibt ein Löwe. Dies gaben die Sechzger am Freitag bekannt. Der Mittelstürmer unterschreibt bei der Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 vorerst einen Vertrag bis Sommer 2027.

"Schon bei meiner letzten Verlängerung habe ich gesagt, dass meine Zeit noch nicht vorbei ist, und dass ich noch ein paar Tore für die Löwen schießen muss. Daran hat sich nichts geändert", sagt Niederlechner. "Ich bin in der vergangenen Saison mit ganz anderen Ambitionen gestartet. Dass es am Ende so gekommen ist und der Verein nun in der Regionalliga startet, war natürlich zuerst schwer zu verdauen. Aber ich habe mein Wort gegeben und werde es halten. Ich gehe den Weg mit und werde alles daransetzen, die Fans wieder glücklich zu machen."

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Verkündet 1860 bald den Niederlechner-Deal?

Nach AZ-Infos hat Florian Niederlechner früh ein Bekenntnis zu 1860 abgegeben und wollte bleiben, hat aufgrund der langen Handlungsunfähigkeit der Löwen andere Angebote geprüft und war wohl kurz davor, bei Austria Salzburg zu unterschreiben. Kurz vor der Vertragsunterschrift sagte der Stürmer aber ab. Dass der Wechsel just geplatzt ist, als Sechzigs neue Fußballfirma endlich Spieler verpflichten konnte, deutet auf einen bevorstehenden Niederlechner-Deal bei 1860 hin.

16.07.2026 - Kiefersauer verlässt den TSV 1860

Nach Patrick Hobsch verlässt der nächste Spieler den TSV 1860 zu verlassen. Wie die AZ zuvor bereits berichtete, wechselt Xaver Kiefersauer zum 1. FC Nürnberg, wird aber von den Franken an Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers verliehen.

Dies bestätigten die Unterfranken am Donnerstag. "Xaver ist ein sehr intelligenter Spieler, der das Spiel gut liest und gerade für sein Alter schon eine bemerkenswerte Ruhe am Ball mitbringt. Er ist zweikampfstark, hat eine gute Übersicht und kann unserem Spiel aus dem Zentrum heraus Struktur geben. Wir sehen bei ihm großes Entwicklungspotenzial und freuen uns sehr, dass er sich für den Weg mit uns entschieden hat", sagt Kickers-Cheftrainer Michael Schiele.

Für den 20-Jährigen, der in Giesing noch einen Vertrag bis 2028 hatte, wird eine Ablösesumme fällig. In der vergangenen Spielzeit feierte der Mittelfeldspieler sein Drittliga-Debüt bei den Löwen und gilt als eines der größten Talente des Vereins.

Hobsch wechselt zu Jahn Regensburg

Und weiter geht's! Mit Patrick Hobsch verlässt der nächste Löwe offiziell den Verein. Sechzigs Angreifer wechselt zu Jahn Regensburg. Bei den Oberpfälzern unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag bis 2028.

"Patrick ist ein sehr torgefährlicher und erfahrener Mittelstürmer, der uns mit seinen Qualitäten, seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit verstärken wird. Er hat seinen Torinstinkt über die letzten Jahre konstant nachgewiesen, daher freuen wir uns, dass er seinen Weg nun bei uns in Regensburg fortsetzt und beim Jahn auf Torejagd geht", wird Alexander Schmalhofer, Sportdirektor der Regensburger in der Pressemitteilung zitiert.

Bei 1860 hat der Angreifer in den vergangenen zwei Drittliga-Spielzeiten in 82 Pflichtspielen 28 Tore sowie elf Vorlagen erzielt. "Nach den persönlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich es unbedingt machen will. Dementsprechend freue ich mich, dass es dann so schnell geklappt hat und ich künftig in diesem wunderschönen Stadion auflaufen darf. Für mich gilt es jetzt schnellstmöglich die Mannschaft komplett kennenzulernen und mich zu integrieren. Dann bin ich davon überzeugt, dass es eine runde Sache wird", freut sich Hobsch auf seine neue Aufgabe.

09.07.2026 - Wolfram findet neuen Klub

Der nächste Löwe hat einen neuen Klub! Maximilian Wolfram wechselt zu den Kickers Offenbach. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. "Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe, auf das neue Umfeld in einem emotionalen und leidenschaftlichen Verein wie Kickers Offenbach", so Wolfram.

01.07.2026 – Rückkehr perfekt: 1860 verkündet neuen Probespieler

Ein neues Gesicht auf dem Trainingsplatz bei den Löwen: Julian Bell wird im Trainingslager beim TSV 1860 mittrainieren.

"Ich freue mich verdammt, bei meinem Jugendverein zu sein und wieder mittrainieren zu dürfen", sagte der Rechtsverteidiger auf Instagram. Der 23-Jährige stand zuletzt bei Chemie Leipzig und der SpVgg Bayreuth unter Vertrag. Bell hat bisher insgesamt 87 Regionalligaspiele absolviert. Von 2014 bis 2022 spielte er bereits an der Grünwalder Straße 114.

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30.06.2026 – 1860 verabschiedet Trainerteam um Kauczinski

Der TSV 1860 wird erwartungsgemäß ohne Trainer Markus Kauczinski in die neue Saison gehen. Am Dienstag verabschiedete der Klub den Übungsleiter, dessen Vertrag bei den Löwen nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga keine Gültigkeit mehr besitzt. Neben Kauczinski wurden auch dessen Assistenten Markus Brzenska, Nico Masetzky und Philipp Kunz verabschiedet. Man wünsche dem Trainerteam "sowohl privat als auch beruflich alles Gute für den weiteren Lebensweg", heißt es in der Mitteilung.

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In den kommenden Tagen wird weiterhin der etatmäßige U21-Trainer Alper Kayabunar die erste Mannschaft der Löwen betreuen.

09.06.2026 – Haugen zum Medizincheck in Nürnberg

Spätestens seit dem Zwangsabstieg des TSV 1860 ist klar, dass Sigurd Haugen die Löwen verlassen wird. Zuletzt wurde immer wieder über einen Wechsel zu Dynamo Dresden spekuliert. Doch nun scheint ein anderer Zweitligist das Rennen um Sechzigs Top-Torjäger zu machen. Wie das Portal " " berichtet, steht der Stürmer wohl kurz vor der Unterschrift beim 1. FC Nürnberg. Haugen soll bereits am Dienstag zum Medizincheck nach Franken gereist sein.

Der Norweger erzielte in der abgelaufenen Drittliga-Saison 20 Scorerpunkte für die Löwen.

07.06.2026 – Deniz bekennt sich zum TSV 1860

Zur Abwechslung mal positive Nachrichten von Giesings Höhen: Ein Fan-Liebling bekennt sich zum TSV 1860! Nach Informationen der "Bild" möchte Tunay Deniz unbedingt bei den Löwen bleiben. Der Mittelfeldspieler hat zwar noch einen Vertrag bis 2027 bei den Sechzgern, allerdings gilt dieser nicht für die Regionalliga. Nur acht Spieler hatten Klauseln für die Regionalliga in ihrem Arbeitspapier verankert. Nach AZ-Informationen möchte auch Florian Niederlechner in der vierten Liga für 1860 auflaufen.

19.05.2026 – Philipp wechselt zu Drittliga-Konkurrent Regensburg

David Philipp wechselt zu Drittliga-Konkurrent Jahn Regensburg. Dies gaben die Oberpfälzer am Dienstag offiziell bekannt. Der Offensivspieler hat in der Domstadt einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und freut sich auf seine neue Herausforderung: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen liefen sehr positiv und haben mich vom SSV Jahn überzeugt. Ich teile die ambitionierte Vereinsphilosophie und kann es kaum erwarten, hier in Regensburg loszulegen."

Philipp wechselte im Sommer 2024 von Viktoria Köln zu den Löwen und bestritt für die Münchner insgesamt 67 Spiele, in denen er sieben Tore erzielte und acht weitere vorbereitete. Der 26-Jährige war nach dem letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison bereits offiziell verabschiedet worden.

09.05.2026 – Löwen binden drei Youngster

Kurz vor Anpfiff der Partie gegen Ingolstadt verkündete Stadionsprecher Sebastian Schäch, dass U21-Kapitän Xaver Kiefersauer seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat. Kiefersauer feiert gegen die Schanzer sein Startelf-Debüt in der 3. Liga. Auch Ersatztorwart Paul Bachmann hat für weitere zwei Jahre verlängert. Zudem machten die Löwen die Verlängerung vom Damjan Dordan offiziell.

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"Der Weg der Löwen in der Zukunft wurde von uns klar skizziert. Die Entwicklung unserer Eigengewächse ist und bleibt ein zentraler Baustein unserer Strategie. Wir wollen mit den hervorragend ausgebildeten Spielern aus unserem die Bayerische-Nachwuchsleistungszentrum gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Ich freue mich sehr, dass sich der Vertrag von Damjan, mit dem wir uns zusätzlich in guten Gesprächen bezüglich des gemeinsamen Weges über 2027 befinden, verlängert hat und dass sich Paul Bachmann und Xaver Kiefersauer zum TSV 1860 München bekannt haben. Das ist ein starkes Signal für Kontinuität und Vertrauen in unseren eingeschlagenen Weg", wird Manfred Paula in der Pressemitteilung zitiert.

06.05.2026 - Dordan verlängert beim TSV 1860 bis 2027

Der Vertrag von Damjan Dordan beim TSV 1860 hat sich still und heimlich automatisch verlängert. Laut Spielplus vom Bayerischen Fußballverband hat sich der Kontrakt des 23-Jährigen am 20. April 2026 bis Ende Juni 2027 verlängert. Dordan absolvierte in der laufenden Spielzeit 12 Spiele für die Löwen.

23.04.2026 - Paukenschlag bei 1860! Kapitäns-Duo und vier weitere Löwen müssen gehen

Tabula rasa bei den Löwen! Der TSV 1860 gab am Donnerstag sechs weitere Abgänge zum Ende der Saison bekannt. Die auslaufenden Verträge von Maximilian Wolfram, Morris Schröter, David Philipp, Raphael Schifferl, Thore Jacobsen und Jesper Verlaat werden nicht verlängert.

"Das ist im Einzelfall menschlich immer eine sehr schwere Entscheidung. Aber am Ende des Tages müssen wir sie treffen, um aus unserer Sicht in der kommenden Saison sportlich erfolgreich sein zu können", begründet Sportboss Manfred Paula die Entscheidungen, die ihm nicht leichtgefallen sind.

15.04.2026 - Youngster Lippmann vor Wechsel zu Bundesliga-Aufstiegskandidat?

Einmal mehr steht ein hoffnungsvolles Talent des TSV 1860 vor dem Abschied: Nach AZ-Informationen trennen sich die Wege von Youngster Clemens Lippmann (19) und den Löwen. Laut dem "Westfalen-Blatt" steht ein Wechsel zum SC Paderborn 07 im Raum, der aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft. Die Ostwestfalen rangieren in der 2. Bundesliga derzeit mit vier Punkten Vorsprung vor Hannover 96 auf Tabellenplatz zwei. Im Winter wurde Lippmann auch beim 1. FC Magdeburg gehandelt, die noch um den Klassenerhalt kämpfen.

Doppelt bitter: Lippmann, dessen Marktwert von "transfermarkt.de" derzeit auf 400.000 Euro taxiert wird, ist ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim TSV 1860 am Ende dieser Saison ausläuft. Der gebürtige Münchner war im Sommer 2023 erst von der U19 des FC Deisenhofen an die Grünwalder Straße gewechselt. Seit der Amtsübernahme von Trainer Markus Kauczinski im Oktober avancierte der Schienenspieler zur Stammkraft.