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Regionalliga-Liveticker: 1. FC Schweinfurt gegen TSV 1860 München – Remis zum Auftakt

Der TSV 1860 trennt sich beim Neustart in der Regionalliga Bayern mit 2:2 vom 1. FC Schweinfurt. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!

| Christina Stelzl, Felix Bausch
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Spielende

Das erste Spiel der Löwen in der Regionalliga Bayern endet mit 2:2, das Ergebnis geht so vollkommen in Ordnung. Beide Mannschaften haben sich hier wenig geschenkt, Schweinfurt ging nach einem harten Pfiff durch einen Elfmeter-Nachschuss in Führung. Der eingewechselte Ortivero Calderon konnte allerdings wenige Minuten später ausgleichen. Auf beiden Seiten hätte noch der Siegtreffer fallen können, das vermeintliche 3:2 zählte nach einer Abseitsstellung von Besso allerdings nicht. Damit starten die Löwen ordentlich in die Saison, auch wenn natürlich noch nicht alle Abläufe stimmen. 

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal!

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Jetzt pfeift Wagner das Spiel ab.

Nach einem Einsteigen von Fassman gegen Hack fordern die Schweinfurter Elfmeter, es geht aber weiter.

Ein langer Einwurf landet in Mottls Armen.

Eine Minute noch.

Die Hereingabe landet auf dem Kopf von Besso, der ins kurze Eck einnickt. Die Fahne war allerdings oben - Abseits und kein später Lucky Punch.

Die Schnüdel erhalten einen Freistoß im linken Halbfeld.

Es gibt vier Minuten obendrauf.

Wagner hat links ganz viel Platz und zieht in den Strafraum. Er bringt eine scharfe Hereingabe auf Calderon, der den Abschluss aus spitzem Winkel direkt auf Mottl setzt.

Auswechslung TSV 1860 München - Fabio Wagner kommt für Emre Erdoğan

Gelbe Karte für Mark Gevorgyan

Erdoğan hat eigentlich im Zusammenspiel mit Gevorgyan viel Platz, die beiden spielen den Konter aber unsauber aus.

Erdoğan geht links ins Eins-gegen-Eins und holt einen Einwurf raus.

Die Löwen sind hier bis in die Haarspitzen motiviert, wollen das Spiel unbedingt für sich entscheiden. Die eingewechselten Spieler um Gevorgyan bringen Feuer ins Spiel.

Die letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit laufen.

Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Morris Adelabu kommt für Michael Dellinger

Der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 geht raus.

Fiedlers Ecke rutscht durch, die Schnüdel fahren einen schnellen Konter. Eicher spielt gut mit und kann gerade noch vor dem heranrauschenden Krasniqi klären.

Fiedler holt links eine Ecke raus.

Auswechslung TSV 1860 München - Mark Gevorgyan kommt für Cristian Leone

Kayabunar wechselt zum dritten Mal.

Özden kommt nach einem Freistoß zum Kopfball, bekommt aber nicht genug Druck dahinter. Eicher hat den Ball fest.

Die Elfmetersituation wird nochmal gezeigt, ein Kontakt war auf jeden Fall zu sehen. Eigentlich passt der Pfiff aber nicht zur Linie von Schiedsrichter Wagner.

Gelbe Karte für Cristian Leone

Tor! 2:2 - Arian Ortivero Calderon

Da ist der postwendende Ausgleich! Erdoğan bringt von links eine gute Hereingabe in den Strafraum, der eben eingewechselte Ortivero Calderon steigt hoch und nickt rechts unten ein.

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Auswechslung TSV 1860 München - Loris Husic kommt für Raphael Wach

Auswechslung TSV 1860 München - Arian Ortivero Calderon kommt für Florian Niederlechner

Niederlechner geht runter, das war nicht sein Spiel heute.

Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Leonard Krasniqi kommt für Nicolas Pfarr

Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Gil Ebner kommt für Jason Prodanovic

Schweinfurt geht gegen 1860 erneut in Führung.
Schweinfurt geht gegen 1860 erneut in Führung. © IMAGO/Max Kilian

Tor! 2:1 - Michael Dellinger

Dellinger schießt den Elfmeter nach rechts, wo Eicher zunächst abwehren kann. Dellinger kommt aber zum Nachschuss und setzt den Ball flach ins Tor. Eicher kann den Nachschuss nicht mehr abwehren und fliegt vergeblich.

Es gibt Elfmeter für Schweinfurt! Fiedler trifft Özden unten am Fuß, Wagner zeigt auf den Punkt. Das war ein ziemlich softer Pfiff.

Die Fanszene der Schnüdel solidarisiert sich mit Sechzig: Auf der Gegengerade prangt ein "Freiheit-für-Sechzig"-Spruchband.

Die Löwen müssen jetzt wieder etwas Kontrolle ins Spiel bekommen.

Riesenchance aufs 2:1! Dellinger legt gut auf Hack, der dringt links in den Strafraum ein und zieht in die Mitte. Faßmann kriegt vor der Torlinie noch ein Bein dazwischen, Eicher war schon geschlagen.

Die Schnüdel haben jetzt eine längere Ballbesitzphase, ihnen fällt mit dem Ball aber wenig ein.

Eberwein wird rechts im Strafraum freigespielt und schlägt eine Flanke auf Erdoğan im Zentrum. Der kriegt allerdings zu wenig Druck hinter den Ball.

Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Pietro Besso kommt für Kevin Frisorger

Frisorger muss also verletzungsbedingt runter.

Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Nils Benedikt Piwernetz kommt für Lauris Bausenwein

Schweinfurt wechselt zum ersten Mal.

Frisorger hat einen abbekommen und bleibt liegen. Die medizinische Abteilung ist auf dem Rasen.

Weber kommt im Strafraum über Umwege an den Ball, trifft das Spielgerät allerdings nicht richtig und setzt den Abschluss links am Tor vorbei.

Niederlechner grätscht Mottl fast den Ball vom Fuß, der schlägt die Kugel ins Seitenaus.

Die Ecke bringt nichts ein, auch der zweite Ball kann geklärt werden.

Bell holt rechts eine Ecke raus.

Die Löwen agieren in den ersten Minuten dieser zweiten Halbzeit dominant und arbeiten auch gut gegen den Ball.

Und Eberwein versucht es artistisch! Leone bringt eine Flanke von rechts und Eberwein setzt im Zentrum zum Fallrückzieher an. Der Abschluss geht aber links vorbei.

Niederlechner bleibt nach einem Treffer im Gesicht kurz liegen, das Spiel läuft aber weiter.

Schweinfurt kommt über die rechte Seite fast durch, Faßmann schmeißt sich aber rein und klärt zum Einwurf.

Die zweite Hälfte beginnt ähnlich wie die erste Halbzeit, die Löwen gehen gleich ins Pressing.

Niederlechner kommt im Strafraum direkt mal an den Ball, sein Abschluss wird aber noch geblockt.

Anpfiff 2. Halbzeit

Ohne personelle Wechsel auf beiden Seiten geht es weiter.

Halbzeitpause

Zur Pause steht es 1:1, aus Schweinfurter Sicht ist dieses Ergebnis mittlerweile schmeichelhaft. Sechzig brauchte nach dem frühen Schock durch Prodanovic etwas Zeit, um ins Spiel zu kommen. Mit fortlaufender Spieldauer agierten die Löwen immer dominanter und stellten die passiven Schnüdel vor einige Probleme. Nachdem vor allem Keeper Mottl den Ausgleich zunächst verhindern konnte, stand Eberwein in der 34. Minute frei im Zentrum und netzte zum verdienten 1:1 ein. Mit diesem Momentum kann in der zweiten Halbzeit einiges gehen.

Wagner pfeift zur Pause.

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Gelbe Karte für Kevin Fery

Fery räumt Erdoğan ab und sieht zurecht gelb.

Bell schmeißt sich vor Dellinger gerade noch in den Ball und verhindert Schlimmeres.

Eine Ecke von links bringt nichts ein, Eberwein kriegt den Ball nicht aufs Tor.

Erdoğan setzt sich über links gut durch und schlenzt aufs Tor, Mottl kann abwehren.

Die Schnüdel fahren eigentlich einen aussichtsreichen Konter, der Ball landet aber nach einem ungenauen Pass im Seitenaus.

Bell verteidigt gut nach vorne und verhindert ein Schweinfurter Durchkommen.

Sechzig agiert jetzt ballsicher, das Geschehen spielt sich vornehmlich in der Schweinfurter Hälfte ab.

Der Ausgleich hatte sich abgezeichnet, können die Löwen das Momentum jetzt mitnehmen?

Tor! 1:1 - Michael Eberwein

Und da ist der Ausgleich! Bell bringt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum, Eberwein hat viel Platz, nimmt den Ball fein runter und haut die Kugel in die Maschen.

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Mottl spielt einen Fehlpass ins Zentrum, am Ende rutscht Leone die Hereingabe über den Fuß. Da hätte man mehr draus machen können, Niederlechner ist wenig begeistert.

Die mitgereisten Löwen-Fans bedanken sich bei den Unterstützern der Crowdfunding-Kampagne.
Die mitgereisten Löwen-Fans bedanken sich bei den Unterstützern der Crowdfunding-Kampagne. © IMAGO/Julien Christ (www.imago-images.de)

Die Löwen-Fans sorgen in Schweinfurt für ordentlich Betrieb. Spruchband in der 1860-Kurve: "Football for the people - danke an alle Unterstützer!"

Die Sechzger spielen es schnell nach vorne, keine der Hereingaben kommt aber an den Mann.

Die Löwen sind jetzt wesentlich besser im Spiel.

Fiedler zieht eine Ecke von links aufs Tor, der Ball wird von Dellinger nochmal zur Ecke abgefälscht. Diese bringt aber nichts ein.

Erdoğan zieht nach einer Balleroberung von Dressel von der linken Seite ab, Frisorger grätscht den Ball vor Niederlechner weg.

Die Schweinfurter agieren aktuell recht passiv, wie gefährlich das werden kann, hat man gerade gesehen.

Und jetzt auf einmal die Chance auf den Ausgleich! Dressel setzt sich zentral durch und zieht einfach mal ab, Mottl pariert nach vorne. Den Nachschuss von Niederlechner aus kurzer Distanz hält der Schweinfurt-Keeper ebenfalls stark.

Schweinfurt geht gegen 1860 früh in Führung
Schweinfurt geht gegen 1860 früh in Führung © IMAGO/PresseFoto Evans

Die Führung der Schweinfurter nach zwei Minuten hat weiterhin Bestand.

Hack bringt einen feinen Steckball mit dem Außenrist in den Lauf von Prodanovic, der vertändelt die Kugel aber im Duell mit Faßmann. Der Ball kommt wieder zu Hack zurück, der die Kugel weit vorbei setzt. Zuvor haben sich die Schnüdel gut aus dem Löwen-Pressing gelöst.

Offensiv fällt den Löwen gerade wenig ein, im Aufbau schieben sich die Akteure den Ball hin und her. Es fehlt insgesamt noch an der Tiefe im Spiel.

Eberwein ist wieder im Spiel.

Eberwein wird an der Seitenlinie behandelt, er hat anscheinend einen Cut.

Etwa 4000 Löwen-Fans sind heute im Sachs-Stadion dabei.

Bells Hereingabe wird geklärt, im Gegenzug sind die Schweinfurter um Prodanovic fast durch, die Löwen bekommen aber noch genug Personal hinter den Ball.

Leone holt einen Eckball raus.

Vom frühen Druck der Löwen ist gerade wenig zu sehen, die Mannschaft versucht erstmal Sicherheit ins Spiel zu bringen.

Ferys Flanke kommt nicht ungefährlich und wird zunächst geklärt, die Schnüdel bleiben aber in der Situation. Am Ende hat Eicher den Ball sicher.

Bell bringt Dellinger im linken Halbfeld zu Fall, es gibt Freistoß.

Bell schlägt von rechts eine Flanke in den Sechzehner, Niederlechner kriegt aber keinen Druck hinter den Kopfball, Mottl hat die Kugel sicher.

Diesen frühen Schock müssen die Löwen jetzt schnell verdauen.

Schweinfurt jubelt früh gegen 1860.
Schweinfurt jubelt früh gegen 1860. © IMAGO/PresseFoto Evans

Tor! 1:0 - Jason Prodanovic

Und direkt gehen die Schnüdel in Führung! Über rechts kombinieren sich die Schweinfurter durch, bekommen aber zu wenig Gegenwehr. Weber fälscht eine Hereingabe unglücklich in die Mitte ab, Prodanovic steht blank und nickt rechts unten ein!

Die Löwen laufen direkt hoch an.

Anpfiff 1. Halbzeit

Jetzt gilt's, die Schweinfurter stoßen an!

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Der Gästeblock ist randvoll, die Löwen-Fans können den Regionalliga-Start kaum erwarten.

Die Schweinfurter Fans zeigen eine Choreografie vor Spielbeginn.
Die Schweinfurter Fans zeigen eine Choreografie vor Spielbeginn. © IMAGO/Julien Christ (www.imago-images.de)

Die Schweinfurter Anhänger zeigen eine kleine Choreografie und brennen fleißig Pyrotechnik ab.

Die Mannschaften laufen ein, gleich geht's los!

Auch besonders heute: Neben dem neuen Hauptsponsor, der "Dialog"-Versicherung, wird auf der Trikotrückseite auch der Schriftzug "Football for the People" zu sehen sein, der mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne der Löwen-Fans finanziert wurde. 

Stand heute sind dabei über 345.000 Euro zusammen gekommen, die Kampagne fand auch außerhalb des Löwen-Kosmos große Unterstützung.

"Liebe Löwen, bei allem Respekt: Er ergibt überhaupt keinen Sinn, dass ihr heute hier seid - gleichzeitig freuen wir uns, euch drei Monate nach dem Duell in der Dritten Liga jetzt in der Regionalliga empfangen zu dürfen im schönsten Stadion Mainfrankens", der Stadionsprecher der Schnüdel empfängt die Löwen auf seine eigene Art und Weise.

Die Löwen-Bosse sind auch da.
Die Löwen-Bosse sind auch da.

Der Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Felix Wagner, der u. a. die Erfahrung aus neun Zweitliga-Spielen und 21 Drittliga-Spielen mitbringt. Assistieren werden ihm heute Kenny Abieba und Luca Fritsch, der Vierte Offizielle ist Marco Göbet.

Im Vergleich zum letzten Duell der beiden Mannschaften am 36. Spieltag der vergangenen Drittliga-Saison stehen heute mit Florian Niederlechner und Paul Bachmann noch zwei Akteure im Löwen-Kader, die bereits beim zähen 1:1-Unentschieden im Mai 2026 dabei waren. 

Auf Schweinfurter Seite sind mit Michael Dellinger und Kevin Fery ebenfalls zwei Spieler aus dem vergangenen Spiel mit von der Partie.

Zaunfahne des TSV 1860
Zaunfahne des TSV 1860 © me

Comeback der Zaunfahne "Mein Verein für alle Zeit"

Dennis Dressel wird die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen.

Diese Elf schickt Löwen-Trainer Alper Kayabunar heute auf den Rasen: Eicher - Bell - Weber - Niederlechner - Wach - Eberwein - Dressel - Leone - Erdoğan - Faßmann - Fiedler

Schweinfurt-Kapitän Kristian Böhnlein steht gegen seinen Ex-Verein nicht zur Verfügung.
Schweinfurt-Kapitän Kristian Böhnlein steht gegen seinen Ex-Verein nicht zur Verfügung. © me

Für Ex-Löwe und Schweinfurt-Kapitän Kristian Böhnlein, der wegen seines Achillessehnenrisses einen Spezialschuh tragen muss, ist es "nix Gescheites", beim Duell Schnüdel gegen Sechzig zum Zuschauen verdammt zu sein.

Präsident Gernot Mang richtet sich vor dem Saisonauftakt gegen Schweinfurt mit emotionalen Worten an die Fans.

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Nicht im Kader gegen Schweinfurt wird Samuel Althaus stehen. Sechzigs Youngster will den TSV 1860 verlassen um einen ähnlichen Weg wie einst Kevin Volland oder Sven Bender einzuschlagen. Lesen Sie hier mehr!

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