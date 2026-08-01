Regionalliga-Liveticker: 1. FC Schweinfurt gegen TSV 1860 München – Remis zum Auftakt

Das erste Spiel der Löwen in der Regionalliga Bayern endet mit 2:2, das Ergebnis geht so vollkommen in Ordnung. Beide Mannschaften haben sich hier wenig geschenkt, Schweinfurt ging nach einem harten Pfiff durch einen Elfmeter-Nachschuss in Führung. Der eingewechselte Ortivero Calderon konnte allerdings wenige Minuten später ausgleichen. Auf beiden Seiten hätte noch der Siegtreffer fallen können, das vermeintliche 3:2 zählte nach einer Abseitsstellung von Besso allerdings nicht. Damit starten die Löwen ordentlich in die Saison, auch wenn natürlich noch nicht alle Abläufe stimmen.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal!