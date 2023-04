TSV 1860 bei Wehen Wiesbaden gefordert: Auf die Löwen wartet ein Offensivmonster!

Auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel des TSV 1860 bei Wehen Wiesbaden imponiert Löwen-Coach Maurizio Jacobacci vor allem die Offensivabteilung der Hessen.

München - Vor dem anstehenden Ligaspiel beim Tabellenzweiten Wehen Wiesbaden (Samstag, 14 Uhr/ Magenta Sport und im AZ-Liveticker) wollte 1860-Trainer Maurizio Jacobacci unbedingt noch etwas loswerden.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge und drei Dreiern aus den vergangenen vier Spielen wollen die Löwen am liebsten den Positivtrend fortsetzen. Einziges Problem: Als nächstes wartet der mit Wehen Wiesbaden ein Aufstiegsaspirant, der zuletzt vier mal in Folge als Sieger vom Feld ging und sich in absoluter Top-Form befindet.

Nur Fragen über Löwen-Themen

Nachdem die anwesenden Journalisten Maurizio Jacobacci bei der rund 30-minütigen Pressekonferenz am Donnerstag nur Fragen über vereinsinterne Themen wie Motivation innerhalb der Mannschaft oder Kaderplanungen für die nächste Saison stellten, sprach der Löwen-Trainer zum Ende dann aus Eigeninitiative über den kommenden Gegner.

Jacobacci: Die Partie in Wiesbaden "wird ein schwieriges Spiel"

"Wehen Wiesbaden ist Zweiter, sie sind das Teams des Moments", sagte der Schweizer mit italienischem Pass: "Das wird ein schwieriges Spiel!" Auch ein Blick auf die aktuelle Form des Gegenübers bringt Jacobacci zum Staunen: "Aus den letzten vier Spielen haben sie zwölf Punkte geholt, bei einem Torverhältnis von 12:5."

Löwen-Abwehr steht Mammutaufgabe bevor

Gerade auf die Defensive wird einiges an Arbeit zukommen. Mit Benedict Hollerbach (14 Tore) und Ivan Prtajin (elf Tore) verfügen sie über die zwei Torjäger, die bereits zweistellig getroffen haben. "Sie haben zusammen mehr als 40 Prozent der Tore erzielt", so der Löwen-Coach anerkennend.