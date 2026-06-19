Der TSV 1860 durchlebt turbulente Tage und Wochen, da kommt das Treuebekenntnis eines langjährigen Sponsors zu den Löwen gerade recht.

Die Fahnenschwenker vor der Stehhalle des Grünwalder Stadions. Deutlich zu sehen: Der Hacker-Pschorr-Schriftzug am Dach.

Wie geht es weiter mit dem TSV 1860? In welcher Liga wird er mit welcher Mannschaft antreten? Geht die in die KGaA ausgegliederte Profifußball-Abteilung in die Insolvenz? Bei den Löwen stellen sich derzeit zahlreiche Fragen, die für die Zukunft der Blauen von essenzieller Bedeutung sind.

Da tut diese Nachricht der Sechzig-Seele gut. Ein langjähriger Exklusivpartner, sowohl der KGaA als auch des e.V., steht weiterhin an der Seite des TSV 1860 – egal, wie und wo es weitergehen wird: Hacker-Pschorr. "Wir werden weiterhin treu zu den Sechzgern stehen", sagt ein Sprecher der Brauerei auf AZ-Nachfrage am Freitag.

Bleibt Sponsor beim TSV 1860: Hacker-Pschorr. © IMAGO

Hacker-Pschorr ist seit 2004 beim TSV 1860 aktiv

Bereits seit 2004 ist Hacker-Pschorr Teil des Sponsoring-Pools der Löwen, die damals frisch in die 2. Bundesliga abgestiegen waren. Für die Brauerei, die damals Löwenbräu ablöste, war es der Wiedereinstieg bei den Giesingern, die sie bereits in der Bayernliga-Saison 1990/91 als Trikotsponsor unterstützt hatten.

Stichwort Trikot: Damit geht die Brauerei (vorerst) auch einen anderen Weg als der bisherige Hauptsponsor "Die Bayerische", die nach dem Zwangsabstieg des TSV 1860 nach zehn Jahren von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht hatte und sich von der Grünwalder Straße 114 verabschiedeten. Vorstand Martin Gräfer signalisierte aber gleichzeitig, dass der Versicherer bei einem echten Neuanfang des Vereins gesprächsbereit bleibe.