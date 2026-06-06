Trotz Regionalliga-Schock und Zukunftsängsten setzt der TSV 1860 ein Zeichen: Am Flughafen München haben die Löwen ihren neuen Fanshop eröffnet. Zur Eröffnung gab es Nostalgie, Hoffnung – und überraschende prominente Unterstützung.

Bilder aus glücklichen Löwen-Tagen, leinwandfüllend, nonstop am laufenden Band, von fünf Uhr früh bis Mitternacht? Was will man mehr als Sechzger-Fan? Zumal in diesen Zeiten, wo das Glück den Giesingern gerade so alles andere als hold ist. Wer also ein wenig in Melancholie baden und die Meisterschale mal wieder aus der Nähe sehen mag, der sollte sich aufmachen zum Flughafen Franz-Josef-Strauß, genauer gesagt in den Terminal 2.

Dort haben Lufthansa, all die anderen Airlines sowie die Nobel-Läden von Boss bis Marco Polo einen neuen Nachbarn bekommen: den TSV 1860 München. Rechtzeitig zum Ferienende hat am Samstagvormittag um elf ein Fanshop der Weißblauen eröffnet. Weltweit dürfte es nicht allzu viele Regionalligisten geben, die an einem internationalen Airport ihre Trikots und Fußbälle verkaufen.

Ungünstiger Zeitpunkt: "Wir wollten trotz der ganzen Umstände ein positives Zeichen setzen"

Das Timing ist natürlich etwas unglücklich, aber als Valentin Pusnava, der Chef der Merchandising-Abteilung der Sechzger, mit seinem Team vor Monaten mit der Arbeit am Fan-Shop begann, da sprach man bei den Löwen eher von Liga zwei als von der Regionalliga. Absagen wollte Pusnava, der geblümtes Einstecktuch zum weißen Sakko trägt, die Eröffnung aber nicht: "Wir wollten trotz der ganzen Umstände ein positives Zeichen setzen, dass der Verein und die Marke Sechzig weiterleben. Ich bin sicher, dass wir nächste Woche schon wieder positivere Nachrichten hören werden." Das muss man erst mal schaffen: Angesichts dieses beispiellosen Chaos‘ noch das Gute glauben, Respekt.

Um kurz nach elf zählt der unverdrossene Pusnava dann die magischen Zahlen: "57, 58, 59 …", und ein Chor aus mehr als hundert genauso Unverdrossenen brüllt weiter: "Sechzig! Sechzig!" Pousnava weiter: "Wir sind alle enttäuscht und haben die Hoffnung ein bisschen verloren. Aber wir sind Löwen, wir werden weiter kämpfen und niemals aufgeben." Gut gebrüllt.

Aiwanger sagt als Redner ab; stattdessen spricht türkischer Generalkonsul

Da Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kurzfristig "aus familiären Gründen" als Redner ausfiel, sprach sozusagen als Ersatz der Generalkonsul der Türkei, Süalp Erdoğan, ein Grußwort, outete sich als absoluten Löwenfan und zeigte sich beeindruckt von der Solidarität und Leidenschaft, die dem Verein auch in solch dunklen Stunden entgegenschlägt. Wohltuend warme Worte, wofür es vom Merchandising-Chef zum Dank ein Trikot gab. Ein Band wird noch feierlich durchschnitten, und dann ist der TSV 1860 nun auch offiziell am Flughafen angekommen, jeden Tag von 7.30 Uhr bis 21 Uhr.

Neuer Fanshop: alles leuchtet löwenblau

Für die ersten Gäste gab‘s derweil Gutscheine in Höhe von – genau: 18,60 Euro. Die 125 Quadratmeter sind natürlich in den Klubfarben gehalten, sogar die Decke und sonst grauen Heizungsrohre leuchten löwenblau. Wer von der S-Bahn Richtung Terminal 2 läuft, muss schon genau schauen, um den Löwen-Shop sehen zu können, versteckt er sich doch ein wenig hinten rechts in der Ecke, neben McDonald‘s.

Im Terminal selbst heißen die Nachbarn United Airlines und Air China – passt perfekt, findet Pusnava: "Wir sind auch international bekannt, gerade in Asien. Die wissen zwar nicht, in welcher Liga wir spielen, aber sie mögen das Wappen: den Löwen, ein stolzes Tier."

Ein Vater, der sich mit seinem Sohn und einem staunenden Gesichtsausdruck nähert, fragt den Shop-Chef verwundert: "Aber ihr seid doch jetzt weg, oder?" Valentin Pusnava schüttelt den Kopf und erklärt, dass der Shop Teil der TSV 1860 Merchandising GmbH ist, die zu Hasan Ismaiks Firma HAM gehört. Und was das jetzt ganz genau bedeutet, das werden wohl die nächsten Wochen zeigen.