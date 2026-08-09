Trainerbeben bei Löwen-Konkurrenten gehen weiter – geht Mölders zu Eichstätt?

Vilzing muss Abschied von Coach Thorsten Felix Kirschbaum verkraften. Wechselt Ex-Löwe Sascha Mölders zum VfB Eichstätt?

Das Trainerkarussell dreht sich erstaunlich früh in der Regionalliga Bayern - und das hat ausnahmsweise nur indirekte Konsequenzen für 1860.

Nach der Beurlaubung von Eichstätts Cheftrainer Steffen Israel am zweiten Spieltag hat Thorsten Felix Kirschbaum, Trainer von Sechizgs Viertliga-Konkurrent DJK Vilzing, für das nächste Trainer-Beben gesorgt: Trotz des Heimsieges gegen die SpVgg Greuther Fürth II (1:0) und der Maximalausbeute von neun Punkten aus drei Spielen hat der 39-jährige Ex-Profi sein Amt niederlegt. Der Grund: Kirschbaum soll neuer Co-Trainer von Enrico Maaßen beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen werden.

Kirschbaum-Abgang bedeutet für Vilzing "einen herben Verlust"

"Der Abschied von Kirsche bedeutet freilich einen herben Verlust für uns", sagt Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer im "kicker": "Die Entscheidung ist aber natürlich auf der anderen Seite total nachvollziehbar." Schließlich sei es "nur eine Frage der Zeit" gewesen, "bis er mal im Profibereich aufschlägt mit seinen Qualitäten." Dies habe Vilzing zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings "völlig unerwartet getroffen."

"Die Zeit bei der DJK Vilzing wird für mich immer etwas Besonderes bleiben", sagte Kirschbaum, der nun "den nächsten Schritt im Profifußball gehen" wolle.

Bericht: Mölders ist Trainerkandidat bei Eichstätt

Der TSV 1860 muss am Freitag, dem 4. September bei den Vilzingern im Landkreis Cham antreten (19 Uhr, im AZ-Liveticker), die bekanntlich bereits ihren Kapitän Felix Weber zu den Sechzgern ziehen lassen mussten und nun eine zweite große Lücke schließen müssen.

Gegen Eichstätt könnten die Blauen dagegen ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten feiern: Laut "RTL/ntv" ist Kult-Kicker Sascha Mölders, einst die "Wampe von Giesing", Trainerkandidat beim VfB.

Ex-Löwe Sascha Mölders soll beim VfB Eichstätt auf dem Zettel stehen. © IMAGO/kolbert-press

Am 24. Oktober muss der TSV in Eichstätt antreten (14 Uhr) – mit Mölders auf der Bank?