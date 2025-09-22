Der nächste Gegner steht fest: Der TSV 1860 trifft im Viertelfinale des Toto-Pokals auf Regionalligist TSV Aubstadt.

22. September 2025 - 12:29 Uhr

Der nächste Löwen-Gegner im Toto-Pokal steht fest. Der TSV 1860 trifft im Viertelfinale des Landespokals auf den TSV Aubstadt. Das ergab die Auslosung am Montagmittag im Haus des Fußballs. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner den FV Illertissen mit 3:1 ausgeschalten. Kurios: Dreimal war zuletzt im Viertelfinale Endstadion für Sechzig. Das soll diesmal nicht passieren. Sport-Boss Christian Werner hat als klares Ziel den Sieg ausgegeben.

TSV 1860 scheiterte bereits einmal an Aubstadt

Einfach wird das nicht. In der Saison 2021/22 stand man den Aubstädtern schonmal gegenüber. Damals verloren die Münchner, trainiert von Michael Köllner, im Elfmeterschießen (3:4) bei den Franken. Es war gleichzeitig das einzige Pflichtspiel zwischen beiden Teams.