Toto-Pokal: TSV 1860 München trifft in Runde 1 auf den SV Rödelmaier

Die erste Runde des Toto-Pokal wurde ausgelost. Der TSV 1860 München muss zum unterfränkischen Bezirksligisten SV Rödelmaier.

München - Die letzten Juli-Tage werden anstrengend für den TSV 1860. Am Samstag, den 23. Juli müssen die Löwen zum Start der Dritten Liga zu Dynamo Dresden reisen, bevor es sechs Tage später zum Knaller im DFB-Pokal gegen den Deutschen Vize-Meister Borussia Dortmund geht.

Doch viel Zeit zum Entspannen zwischen den beiden Spielen werden die Sechzger nicht haben, denn zwischen Ligastart und Pokalkracher steht für das Team von Coach Michael Köllner nun auch noch das Erstrunden-Spiel im bayerischen Toto-Pokal an. Und das führt die Löwen am Dienstag, 26. Juli, nach Unterfranken, zum Bezirksligisten SV Rödelmaier. Dies ergab die Auslosung am Freitagnachmittag in der Spielbank Bad Kötzting.

Für die Unterfranken kommt das Spiel des Lebens gegen den TSV 1860 zum besten Zeitpunkt: der SV Rödelmaier feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Vereinsjubiläum.