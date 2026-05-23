Toto-Pokal-Finale: Würzburger Kickers gegen TSV 1860 jetzt im Livestream verfolgen
Gelingt dem TSV 1860 ein versöhnlicher Abschluss einer insgesamt enttäuschenden Saison? Am Samstag sind die Löwen im Toto-Pokal-Finale zu Gast bei den Würzburger Kickers – und Sie können live dabei sein. Los die Übertragung um 16.25 Uhr hier im Livestream (ein Livestream von BR24Sport vom Bayerischen Rundfunk). Anpfiff ist um 16.30 Uhr in der Würzburger Akon Arena – hier geht es um AZ-Liveticker.
1860 gewann zuletzt 2020 den Toto-Pokal
Nach dem Toto-Pokal-Triumph im Corona-Jahr 2020 - damals trafen die Sechzger ebenfalls im Endspiel auf Würzburg und setzten sich im Elfmeterschießen durch – winkt der Mannschaft von Markus Kauczinski erstmals wieder ein Titel. Durch den Aufstieg der Kickers in die 3. Liga ist 1860 unabhängig vom Ausgang des Endspieles für die erste Runde des DFB-Pokals im August qualifiziert.
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