Toto-Pokal 2020/21: Auslosung der Viertelfinal-Qualifikation am Montag

Der TSV 1860 geht als Titelverteidiger in die Toto-Pokal-Saison 2020/21. Am Montagabend findet die Auslosung für die Viertelfinal-Qualifikation statt.

München - Marco Hiller sicherte dem TSV 1860 Anfang September den Sieg im bayerischen Toto-Pokal 2019/20. Im Finale setzten sich die Münchner gegen die Würzburger Kickers nach Elfmeterschießen mit 5:2 durch.

Am nun weitere Rahmendaten für den Wettbewerb der Saison 2020/21 bekannt, der aufgrund der Corona-Krise angepasst wurde. Am Montag (22.Februar) lost der BfV auf um 20 Uhr die Qualifikationsspiele zur Teilnahme am Viertelfinale aus.

Drittligisten spielen einen Viertel-Teilnehmer aus

Die Löwen als Titelverteidiger sowie die drei weiteren bayerischen Drittligisten SpVgg Unterhaching, FC Ingolstadt 04 sowie Türkgücü München spielen einen Viertfinalisten des Toto-Pokals aus.

Dieser wird in zwei Runden ermittelt, die erstgezogene Mannschaft hat jeweils Heimrecht. Die erste Runde findet am 23. März und 24. März (19 Uhr) statt, die Gewinner ermitteln am 27. März (14 Uhr) den Teilnehmer am Toto-Pokal-Viertelfinale.

Sieger qualifiziert sich für den DFB-Pokal

Die Runde der letzten Acht ist für den 13. April (18 Uhr) vorgesehen, geplanter Termin für das Halbfinale ist der 20. April (18 Uhr). Sollten allerdings die Löwen oder einer der drei anderen Drittligisten die Runde der letzten Vier erreichen, muss die Partie verlegt werden, da parallel der 33. Spieltag der 3. Liga stattfindet.

Das Finale des bayerischen Verbandspokals wird im Rahmen des "Finaltags der Amateure" ausgetragen. Ein Termin ist noch nicht bekannt. Der Sieger des Toto-Pokals qualifiziert sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals.