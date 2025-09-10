Tickets für das Heimspiel des TSV 1860 gegen TSG 1899 Hoffenheim II gewinnen
Die fünfte Jahreszeit in München beginnt und die Löwen starten gleich mit einem Heimspiel in das Oktoberfest. Am ersten Wiesn-Samstag, 20. September (16.30 Uhr, Magentasport) empfängt der TSV 1860 die TSG 1899 Hoffenheim II im Grünwalder Stadion. In der vergangenen Saison konnten die Sechzger drei der vier Spiele während der Wiesn gewinnen.
Und das Beste: Sie, liebe Leser, können mit etwas Glück live im Grünwalder Stadion dabei sein, denn zusammen mit Magentasport verlost die Abendzeitung 1 x 3 Public Tickets für diese Partie.
