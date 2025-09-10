AZ-Plus
Tickets für das Heimspiel des TSV 1860 gegen TSG 1899 Hoffenheim II gewinnen

Am 20. September trifft der TSV 1860 im Grünwalder Stadion auf die TSG 1899 Hoffenheim II. Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 3 Tickets für die Partie.
Die Abendzeitung und Magentasport verlosen gemeinsam 1 x 3 Public Tickets für das Spiel TSV 1860 gegen TSG 1899 Hoffenheim II am 20. September im Grünwalder Stadion.
    Die Teilnahme ist bis Montag, 15.09., 12:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die fünfte Jahreszeit in München beginnt und die Löwen starten gleich mit einem Heimspiel in das Oktoberfest. Am ersten Wiesn-Samstag, 20. September (16.30 Uhr, Magentasport) empfängt der TSV 1860 die TSG 1899 Hoffenheim II im Grünwalder Stadion. In der vergangenen Saison konnten die Sechzger drei der vier Spiele während der Wiesn gewinnen.

Und das Beste: Sie, liebe Leser, können mit etwas Glück live im Grünwalder Stadion dabei sein, denn zusammen mit Magentasport verlost die Abendzeitung 1 x 3 Public Tickets für diese Partie.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.