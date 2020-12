Bender, Volland und Co.: Diese Stars entstammen der berühmten Akademie des TSV 1860

Seit vielen Jahren steht die Nachwuchsakademie des TSV 1860 für höchste Qualität. Auch derzeit tummeln sich zahlreiche Spieler, die an der Grünwalder Straße ausgebildet wurden, bei deutschen und internationalen Top-Klubs.

Kevin Volland (heute AS Monaco).

Sven und Lars Bender wurden im NLZ der Sechzger ausgebildet - heute laufen sie für Bayer Leverkusen auf. Welche Spieler sonst noch den Sprung ins Oberhaus geschafft haben, sehen Sie in unserer Bilderstrecke!

München - Sie galten als absolute Musterabsolventen der berühmten Nachwuchsakademie des TSV 1860 - im Sommer ist schließlich Schluss für Sven und Lars Bender. Am Donnerstag gaben die Zwillinge offiziell bekannt, ihre 2021 auslaufenden Verträge bei Bayer Leverkusen nicht zu verlängern und ihre Profi-Karrieren zum Saisonende zu beenden.

Knapp eineinhalb Jahrzehnte gehörten die beiden Rosenheimer fest zum Inventar in der Bundesliga. Stets hochprofessionell, uneitel und mannschaftsdienlich - die gute alte Löwen-Schule halt!

Doch nicht nur die Bender-Zwillinge haben sich über Jahre hinweg einen Namen in Deutschlands höchster Spielklasse gemacht. Im Oberhaus tummeln sich so einige erfolgreiche Absolventen der Nachwuchsakademie an der Grünwalder Straße, manche haben sogar den Sprung zu Top-Klubs im Ausland gewagt.

