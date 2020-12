Supermarkt-Kette wird Premium-Sponsor: REWE kauft sich beim TSV 1860 ein

Der Lebensmitteleinzelhändler REWE, bereits Sponsor bei Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln, engagiert sich in den kommenden drei Jahren auch bei den Löwen. Geschäftsführer Pfeifer: "Weiterer Vertrauensbeweis in den von uns eingeschlagenen Weg"

München - Ist denn heut' scho Weihnachten? Wie der TSV 1860 am Samstagvormittag verkündete, wird REWE neuer Premium-Partner der Löwen. Das Engagement zwischen dem Lebensmittel-Einzelhändler und dem Drittligisten ist auf drei Jahre angelegt.

"Der TSV 1860 München ist ein Traditionsverein, in dem viele Emotionen und Kampfgeist stecken", sagt Volker Hornsteiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Süd: "Wir sind stolz auf das neue Engagement und freuen uns, die Löwen in den nächsten drei Jahren unterstützen zu können."

"Weiterer Vertrauensbeweis in den von uns eingeschlagenen Weg"

Für 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer sei die Partnerschaft mit REWE ein weiteres Indiz für die große Strahlkraft und das einzigartige Image des Vereins: "Wenn eine Marke wie REWE, die nahezu jeder in Deutschland kennt, sich bei den Löwen längerfristig engagiert, um sich stärker in Bayern zu verwurzeln und sein Netzwerk auszubauen, dann ist das ein weiterer Vertrauensbeweis in den von uns eingeschlagenen Weg."

Marco Sautner, Geschäftsführer von 1860-Vermarktungspartner Infront Germany, freue sich über einen neuen, erfahrenen Partner in den Reihen der Giesinger: "Mit REWE steht 1860 München die nächsten drei Jahre ein starker Partner zur Seite, der unglaublich viel Erfahrung in der Sportkommunikation mitbringt und seine Engagements gezielt auswählt. Das Commitment zu den Löwen ist daher ein klares Zeichen für die Attraktivität des Klubs."